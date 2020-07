Jaguar Land Rover Italia e Ferretti Group insieme in Costa Smeralda

Jaguar Land Rover Italia, porta avanti da molti anni un percorso coerente all’interno del mondo nautico e la collaborazione, iniziata lo scorso anno, con Ferretti Group uno dei leader internazionali dello yatching di lusso è solo la conferma. La collaborazione continuerà anche quest’anno nello splendido scenario del Waterfront in Costa Smeralda, occasione ideale per regalare emozioni uniche a clienti ed armatori, all’insegna di vision aziendali e valori di brand comuni, in un’estate caratterizzata dalla necessità di privacy e sicurezza, ma anche dal forte desiderio di libertà per tornare a riappropriarsi dei propri spazi di vita.

In una delle perle più belle del nostro Paese, le due icone di stile automotive e nautico saranno l’una di fronte all’altra, dedicando ai loro ospiti vantaggi esclusivi grazie alla partnership in corso. Da un lato, l’elegantissima VIP Lounge di Ferretti Group ospita i marchi Wally, Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Riva, Mochi Craft, CRN e Custom Line, accogliendo armatori e visitatori in un’atmosfera sognante e conviviale all’insegna del design nautico “Made in Italy” e dello shopping esclusivo presso la temporary Riva Boutique.

Dall’altro lato, la Summer Lounge Jaguar Land Rover quest’anno prevede sia una sofisticata area hospitality con wine bar e zona espositiva dedicata all’iconica Nuova Defender, sia un privée esterno, dove si potrà ammirare la sportività e l’eleganza dell’ultima Jaguar F-Type. Un ricco programma di appuntamenti che si protrarrà fino a settembre spazia tra djset, spettacolari bar tender show, raffinate esperienze di degustazione e party esclusivi, oltre a offrire la possibilità di avvincenti test drive e di un comodo servizio di courtesy car ai propri ospiti e agli armatori di Ferretti Group.

La partnership Jaguar Land Rover con Ferretti Group si consolida anche grazie ad attività su misura, a favore di Clienti VIP e armatori. Per un numero selezionato di clienti che diventano proprietari di una nuova imbarcazione di uno dei brand del Gruppo Ferretti, sarà possibile completare il sogno con una delle vetture più iconiche del marchio britannico Land Rover, la Range Rover e la Range Rover Sport, nelle versioni SVA e SVR.

Per i Clienti già armatori di Ferretti Group, invece, è riservato il progetto “Tender To”: acquistando un’auto della famiglia Range Rover o la Nuova Land Rover Defender, i clienti potranno personalizzarle con dettagli che richiamano le loro imbarcazioni, per esaltare e dare continuità allo stile del loro yacht, anche fuori dall’acqua.