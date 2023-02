Jaguar Land Rover lancia un Engineering Hub in Italia

Jaguar Land Rover, in collaborazione con la sua Filiale Italiana, lancia un Engineering Hub totalmente basato in Italia. Il team di ingegneri svilupperà sistemi di assistenza alla guida e lavorerà sulle tecnologie di guida autonoma di prossima generazione nel campo dell’intelligenza artificiale (AI). Il nuovo centro di progettazione fa parte della partnership strategica con NVIDIA e andrà ad integrarsi all’attuale network di divisioni progettuali di Jaguar Land Rover nel Regno Unito, nella Repubblica d’Irlanda, in Ungheria, in Spagna, in Germania, in Cina e in Nord America.

L’approccio così radicalmente agile, da remoto, nell’ambito ingegneristico e nel processo di digitalizzazione, è ad oggi una unicità di Jaguar Land Rover nel campo automotive di cui l’Azienda è particolarmente orgogliosa

Il nuovo Engineering Hub in Italia fa parte della strategia “Reimagine” di Jaguar Land Rover, in cui il futuro della mobilità dovrà essere reinventato allo scopo di sviluppare veicoli sempre più avanzati.

Nell’ambito della sua strategia relativa alla guida autonoma, e della collaborazione con NVIDIA annunciata lo scorso anno, Jaguar Land Rover sta ricercando, sviluppando e testando le più recenti tecnologie in materia di veicoli autonomi, così come la relativa infrastruttura di supporto necessaria.

Nella ricerca di questi talenti, Jaguar Land Rover non è “UK centric”: le nuove risorse vengono ricercate e portate a bordo da realtà diversificate in Europa e nel mondo, dove alcune specializzazioni sono delle eccellenze nazionali ed inoltre l’Azienda britannica ha le strutture globali all’avanguardia, adatte per far lavorare tutti in maniera agile, da remoto, ma fortemente sinergica.

A partire dal 2025, tutti i nuovi modelli Jaguar e Land Rover saranno basati su una piattaforma software-defined che offrirà un’ampia gamma di sistemi automatizzati per la sicurezza attiva, la guida, il parcheggio e l‘assistenza alla guida.

All’interno del veicolo, il sistema offrirà funzionalità di intelligenza artificiale, tra cui il monitoraggio del conducente e degli occupanti e funzioni avanzate di visualizzazione dell’ambiente circostante al veicolo. Tutto ciò è frutto di una collaborazione tra Jaguar Land Rover e Nvidia, che stanno lavorando a stretto contatto per sviluppare il software ideale per la prossima generazione di veicoli.

“La grande forza di questa iniziativa che stiamo lanciando in Italia è che vari team di specialisti riescano a collaborare in un modello di lavoro ibrido da diverse sedi in tutto il mondo, fortemente basato sul remote working. Offriamo a questi giovani ingegneri grandi opportunità creative in un ambiente di lavoro nuovo, meno strutturato, focalizzato sul consegnare un prodotto al cliente velocemente e con qualità, ma non necessariamente completo subito, in tutte le funzionalità, seguendo la metodologia denominata “agile”. Adottando questo nuovo modello lavorativo, formiamo piccole squadre, poli-funzionali e auto-organizzate che coinvolgono ripetutamente il cliente finale durante lo sviluppo. Siamo alla ricerca di esperti in sviluppo funzionale, ingegneria dei sistemi, software vision e AI/machine learning, oltre che in ingegneria hardware e V&V (Verification&Validation). Lo sviluppo del cloud e delle infrastrutture è necessario tanto quanto la conoscenza della metodologia di lavoro “agile” – afferma Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover Italia.