Jaguar Land Rover: Renato Paratore nuovo Golf Ambassador

Jaguar Land Rover, vicina da sempre al mondo sportivo in generale, e a quello del golf in particolare, con cui condivide diversi valori presenta un nuovo golf Ambassador, il campione italiano Renato Paratore.

Nonostante l’anno difficile, complicato che stiamo affrontando, Jaguar Land Rover, festeggiando i 35 anni di attività golfistica in Italia, raddoppia gli Ambassador di questa elegante attività agonistica, affiancando a Francesco Laporta, il giovane campione Renato Paratore.

Renato Paratore, classe 1996, si è formato golfisticamente al Parco di Roma G&CC, iniziando a giocare all’età di 7 anni e intraprendendo, sin da subito, una brillante carriera da dilettante, in cui spiccano la medaglia d’oro conquistata ai Giochi Olimpici Giovanili in Cina e la vittoria della Junior Ryder Cup. Entra nella squadra azzurra all’età di 14 anni; conquista poi la carta dell’European Tour, attraverso la Qualifying School e, dal 2015, gioca regolarmente sul principale circuito continentale, dove ha ottenuto due titoli, il Nordea Masters nel 2017 all’età di 20 anni, ed il British Masters quest’anno a luglio. Attuale numero 132 del World Ranking, ha partecipato a settembre al suo secondo major in carriera, lo U.S. Open, chiudendo al 31° posto e confermando, così il suo grande talento senza uguali.

Renato diventa Jaguar Ambassador, legandosi a Jaguar F-Type, vettura tra le più rappresentative del marchio britannico, che nella sua nuova generazione risulta ancora più esaltante.

Alla guida della sportiva Jaguar F-Type, Renato ha raggiunto la terra bresciana dove si terranno gli Open d’Italia, uno dei tornei di grande tradizione del panorama golfistico e suo ultimo impegno sportivo.

“Da amante del golf, sono molto onorato di dare il benvenuto a Renato Paratore nella famiglia Jaguar Land Rover, in veste di Ambassador. Nonostante la giovane età, Renato ha dimostrato una grinta ed un talento impareggiabili; la determinazione e l’energia che lo contraddistinguono sono perfettamente in linea con la nostra filosofia e i nostri valori” – ha affermato Daniele Maver, Presidente di Jaguar Land Rover Italia.

“Sono contento di entrare a far parte del mondo Jaguar” – le parole di Renato Paratore – “un marchio che ho sempre considerato parte integrante della cultura dell’auto e sinonimo di eleganza e sportività. Guidare poi la Jaguar F-Type, un connubio di design inconfondibile e grande piacere di guida, mi rende particolarmente orgoglioso”.