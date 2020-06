Jaguar Land Rover torna sui “green” più esclusivi d’Italia

Jaguar Land Rover torna protagonista sui “green” dei circoli del golf italiani con il Jaguar Land Rover Golf Challenge 2020. Il prestigioso torneo a coppie itinerante, giunto quest’anno alla sua 35esima edizione. La competizione avrà inizio il 27 giugno presso il Circolo del Golf Roma Acquasanta e proseguirà fino ai primi di novembre, concludendosi con una finale nazionale e una finale internazionale dedicata ai possessori di auto Jaguar e Land Rover.

La Jaguar Land Rover Golf Challenge 2020 permetterà ai golfisti più appassionati di sfidarsi sui campi dei più esclusivi circoli italiani nelle 17 tappe del torneo. Tra i top brand coinvolti nel golf challenge ci saranno Turkish Airlines – che si conferma per il secondo anno consecutivo travel partner del torneo – Banca Generali, Estee Lauder, Garmin, Zenith e i partner tecnici Ethimo, Callaway, Smith Champagne Bergère, Bang & Olufsen, Zenith, Nikon, Compagnia dei Caraibi e Hydrogen.

In occasione del Jaguar Land Rover Golf Challenge 2020, inoltre, sarà possibile effettuare test-drive di cui sarà possibile usufruire in tre

diverse modalità: a domicilio, in concessionaria, previa prenotazione da effettuare direttamente dall’area hospitality, o in loco. Protagoniste in esposizione, nuova Defender First Edition e Jaguar F-Type convertibile. A disposizione per i test drive on site per far apprezzare agli ospiti le caratteristiche e performance dei modelli della flotta, ci saranno, per Land Rover, Range Rover Velar SVAD, Defender S e Discovery Sport; per Jaguar, I-Pace e F-Pace SVR.