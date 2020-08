Jaguar Land Rover: una lounge d’eccezione a Courmayeur

Jaguar Land Rover riconferma il proprio impegno e contributo per dare risalto a destinazioni italiane affascinanti e uniche, con l’obiettivo di supportare il settore turistico nazionale che, mai come quest’anno, necessita di essere incentivato.

Anche in questa particolare estate 2020, il marchio britannico torna a Courmayeur, destinazione di montagna incantevole ed esclusiva, nel cuore della Val d’Aosta, che dal 6 al 18 agosto sarà caratterizzata dalla presenza della Lounge Jaguar Land Rover, ancora negli spazi dello Chalet de l’Ange, in via Roma 88. Qui, il brand pianificherà una serie di attività sportive tra cui wellness class di Yoga, tornei di calcetto, bike contest e eventi in collaborazione con Garmin. Verranno inoltre organizzati deliziosi pic-nic all’aria aperta che si affiancheranno a aperitivi e mixologist night presso la Lounge.

Immancabili anche gli appuntamenti dedicati al food: in un contesto come Courmayeur non possono non essere presenti appuntamenti dedicati al mondo food: lo chef Paolo Griffa, in opera al Grand Hotel Royal Golf, sarà infatti protagonista di due cooking class presso lo Chalet de L’Ange che permetteranno di presentare e far assaggiare a tutti gli ospiti, i sapori tradizionali del territorio valdostano.

Tra le presenze dei tanti prestigiosi partner, ad arricchire le proposte di questa estate 2020 ci sarà anche quella di Hot Wheels, l’adrenalinico brand Mattel che appassiona, con crescente successo, bambini e adulti da oltre 50 anni. Per l’intrattenimento degli ospiti più piccoli, Hot Wheels mette a disposizione le ultime novità in fatto di piste e di auto modelli, per far vivere ai propri fan emozioni mozzafiato.

Oltre alle diverse attività che avranno luogo all’interno della Lounge, lo Chalet de L’Ange sarà anche il punto di partenza per attività di test drive, occasione ideale per provare i modelli della gamma Jaguar e Land Rover, tra cui anche la Nuova Land Rover Defender, esposta lo scorso dicembre proprio a Courmayeur, e la nuova Jaguar F-TYPE.