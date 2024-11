Jaguar: nuovo logo e nuova identità per l’ingresso nell’era dell’elettrico

La rinascita di Jaguar non è solo un cambiamento estetico, ma un’autentica rivoluzione che si ispira al principio del Copy Nothing, radicato nella visione del fondatore, Sir William Lyons. “Una Jaguar deve essere una copia di nulla”, sosteneva Lyons, e questo mantra guida oggi una trasformazione che ridisegna l’identità del marchio britannico.

Al cuore del rinnovamento c’è l’Exuberant Modernism, una filosofia creativa audace che combina design innovativo e pensiero originale. Questo approccio non solo sottolinea la creatività indomita di Jaguar, ma reimmagina il carattere del brand, rendendolo immediatamente riconoscibile grazie a un linguaggio visivo e concettuale senza compromessi.

La nuova brand identity di Jaguar rappresenta un’evoluzione significativa, incarnando i valori del marchio attraverso quattro pilastri fondamentali: un lettering unico, un’estetica impattante, un uso audace del colore e simboli rinnovati.

Il nuovo lettering di Jaguar è una celebrazione del modernismo, caratterizzata da forme geometriche, simmetria e semplicità. Questa fusione innovativa tra maiuscole e minuscole crea un equilibrio visivo che cattura l’attenzione, offrendo un’identità immediatamente riconoscibile e inconfondibile.

La nuova grafica di Jaguar si distingue per la sua capacità di sfidare l’ordinario, generando una presenza visiva potente e riconoscibile. Questo design lineare audace diventa un segno distintivo che eleva il brand al di sopra delle convenzioni.

La palette cromatica di Jaguar trae ispirazione dal mondo dell’arte, utilizzando colori primari come giallo, rosso e blu per esprimere energia e vivacità. Questi colori, arricchiti da texture e movimenti cromatici, riflettono la visione creativa del brand e sottolineano la sua associazione con l’arte moderna.

Il celebre leaper di Jaguar, simbolo del marchio, è stato ripensato per rappresentare ancora meglio l’eccellenza e il dinamismo del brand. Sempre proiettato in avanti, incarna l’essenza del progresso e dell’innovazione. Accanto ad esso, il nuovo monogramma agisce come un tocco finale distintivo, un segno che definisce ogni opera come compiuta e perfettamente in linea con i valori di Jaguar.

Con questa trasformazione, Jaguar non si limita a ridefinire la propria identità, ma segna l’inizio di una nuova era. Un’era dove l’audacia e l’originalità si fondono per creare un marchio che non è solo un simbolo di lusso e prestigio, ma un’icona di creatività senza limiti.