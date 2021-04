JBL Charge 5: divertimento senza fine

JBL presenta l’ultima aggiunta della sua popolare serie JBL Charge, il Charge 5. Con un design antipolvere totalmente impermeabile e una proposta audio ulteriormente migliorata per la gioia degli amanti della musica, Charge 5 porta la gamma di speaker portatili JBL ad un nuovo livello, ottimizzando il Signature Pro Sound del brand.

Il diffusore è dotato di un driver racetrack (ellittico), di un tweeter separato e di doppi radiatori passivi per una chiarezza sonora impressionante e dei bassi molto profondi, offrendo agli ascoltatori un’esperienza di ascolto unica con il caratteristico #jbl Pro Sound. Con 20 ore di riproduzione ed un powerbank integrato, gli utenti possono ricaricare facilmente i dispositivi attraverso la presa USB dello speaker senza mai interrompere le loro playlist. Grazie alla funzione PartyBoost, è possibile collegare il Charge 5 ad altri altoparlanti portatili JBL compatibili in modo da amplificare ulteriormente il suono.

“Che si tratti di ascoltare musica a casa o all’aperto, JBL Charge 5 stabilisce un nuovo standard per il suono di alta qualità”, ha dichiarato Andy Tsui, SVP & GM, product development & engineering, general management di HARMAN. “Siamo entusiasti di presentare la prossima generazione della nostra popolare lineup ed estremamente felici di poter offrire ai nostri clienti la potenza senza pari del JBL Signature Pro Sound.”

Questa nuova versione dello speaker presenta paraurti in silicone ed una accattivante versione del logo, una novità rispetto al design iconico del brand. Il diffusore abbina una struttura robusta e resistente ad un design elegante ed audace che si adatta perfettamente in qualsiasi ambiente di utilizzo. Charge 5 è disponibile in vari colori, tra cui Nero, Blu, Grigio, Rosso, Verde acqua e Camo.

JBL Charge 5 sarà disponibile presso rivenditori selezionati e sullo store del sito JBL a partire da Aprile 2021 al prezzo consigliato di 179 euro.