JBL Charge 5 Wi-Fi e Boombox 3 Wi-Fi: l’evoluzione dell’ascolto

JBL presenta gli speaker Charge 5 Wi-Fi e Boombox 3 Wi-Fi. Questi nuovi dispositivi offrono una connettività migliore, un audio di alta qualità e funzionalità avanzate, consentendo agli utenti di godersi la musica preferita senza interruzioni sia a casa che in viaggio. Con una serie di caratteristiche innovative e una maggiore sostenibilità, questi speaker promettono un’esperienza di ascolto senza eguali.

L’integrazione del Wi-Fi con AirPlay, Alexa Multi-Room Music, Chromecast built-in™ e Spotify Connect rende possibile la riproduzione in streaming di audio, radio e podcast ad alta definizione. Questa migliore connettività Wi-Fi riduce le interruzioni sia negli ambienti interni che esterni. A differenza della versione Bluetooth, gli iconici JBL Charge 5 e JBL Boombox 3 con la funzionalità Wi-Fi consentono di utilizzare il proprio telefono, inviare messaggi o guardare video sui social senza temere interruzioni nella riproduzione musicale.

Gli speaker JBL Charge 5 Wi-Fi e JBL Boombox 3 Wi-Fi sono dotati di una straordinaria autonomia. Il JBL Charge 5 Wi-Fi offre un’incredibile durata della batteria di 20 ore, mentre il JBL Boombox 3 Wi-Fi raggiunge addirittura 24 ore di riproduzione continua. Ciò consente agli utenti di ascoltare la propria musica preferita per l’intera giornata, passando da una stanza all’altra o da un luogo all’altro senza preoccuparsi di rimanere senza energia. Inoltre, grazie al powerbank integrato, è possibile mantenere carichi anche i dispositivi collegati, evitando così interruzioni nella fruizione della musica.

La connessione Wi-Fi offre un’esperienza audio di qualità superiore, consentendo agli utenti di godere appieno della loro musica preferita. Con un raggio d’azione molto più ampio rispetto alla versione Bluetooth, fino a 45 metri, gli speaker JBL Charge 5 Wi-Fi e JBL Boombox 3 Wi-Fi offrono una copertura eccezionale in tutta la casa. Inoltre, grazie alla funzione Multi-Room, è possibile ascoltare lo stesso brano contemporaneamente su più speaker, espandendo così l’esperienza musicale in ogni angolo dell’abitazione. L’app JBL One permette di configurare facilmente gli speaker e personalizzare le impostazioni di ascolto, offrendo anche l’accesso a una vasta selezione di servizi musicali integrati.

JBL si impegna per la sostenibilità ambientale e i nuovi speaker Charge 5 Wi-Fi e Boombox 3 Wi-Fi ne sono un esempio. Questi dispositivi incorporano al 90% plastica riciclata post-consumo e utilizzano tessuto al 100% riciclato per la griglia del diffusore. Inoltre, gli imballaggi sono realizzati con carta certificata FSC stampata con inchiostro di soia, contribuendo a ridurre l’impatto sull’ambiente. La certificazione IP67 per la resistenza all’acqua e alla polvere garantisce che gli speaker possano essere utilizzati ovunque, dalla festa a bordo piscina all’aperitivo in riva al mare, senza doversi preoccupare dei danni causati dagli elementi.

JBL Boombox 3 Wi-Fi offre un ulteriore vantaggio per gli amanti della musica con il supporto Dolby Atmos 3D, che permette un ascolto immersivo e una qualità audio coinvolgente, simile a quella di un concerto. Questa funzionalità crea un ambiente sonoro tridimensionale che trasforma l’ascolto musicale in un’esperienza unica e coinvolgente.

Gli speaker JBL Charge 5 Wi-Fi e JBL Boombox 3 Wi-Fi sono disponibili sullo store JBL e presso i rivenditori autorizzati a un prezzo di €249,99 e €599,99.