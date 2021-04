JBL sceglie Virgil van Dijk come ambassador del brand

Due star si incontrano. L’icona del calcio Virgil van Dijk ha stretto una partnership come brand ambassador globale con il marchio audio JBL. Il calciatore della Premier League e capitano della nazionale olandese è stato premiato dalla UEFA come giocatore europeo dell’anno nel 2019. Inoltre, negli ultimi anni, Virgil ha conseguito alcune vittorie davvero straordinarie: nel 2019 ha vinto la UEFA Champions League, la Supercoppa Europea e la Coppa del Mondo per club; nel 2020, invece, è riuscito a conquistare la Premier League, titolo che mancava al Liverpool dal 1990. van Dijk rappresenta i valori di ambizione e massimo impegno in cui crede fermamente anche JBL, per tale motivo questa collaborazione rappresenta un’unione perfetta dalla quale ci si aspetta molto nel 2021.

Mentre i fan attendono la possibilità di vedere la loro stella preferita giocare di nuovo in campo, Virgil sta lavorando molto duramente, in palestra e durante gli allenamenti, per poter terminare la riabilitazione dall’infortunio dello scorso ottobre. Grazie anche al potere della musica e ad un piccolo aiuto da parte dei potenti altoparlanti portatili di JBL, il leggendario difensore si sta preparando a tornare di nuovo in campo. van Dijk sarà il volto di una futura campagna JBL, che presenterà i nuovi auricolari JBL True Wireless.

“Usare l’incredibile Boombox 2 di JBL durante gli allenamenti mi aiuta a mantenere sempre alta la concentrazione. L’ultimo anno è stato incredibilmente difficile e impegnativo per tutti, anche per me personalmente. La musica mi sta aiutando a rimettermi in forma e non vedo l’ora di dare il via alla partnership come ambassador ufficiale di JBL e vedere cosa ci riserva il futuro”, ha dichiarato van Dijk.

“Virgil van Dijk è uno dei migliori difensori al mondo e oltre a questo ha una personalità stimolante e positiva”, ha affermato Ralph Santana, Chief Marketing Officer di HARMAN. “Nei nostri ambassador, siamo sempre alla ricerca di persone che creino un legame naturale e spontaneo con il pubblico di JBL e Virgil è visto come un vero e proprio eroe. La sua dedizione e passione per questo sport rappresentano il tipo di atteggiamento che JBL incarna come marchio audio e legare le nostre due personalità insieme darà vita ad una brillante collaborazione.”

Virgil van Dijk si unisce a un impressionante elenco di ambassador JBL tra cui le star del calcio Lucas Hernandez e Jessie Lingard, il gigante del basket Giannis Antetokounmpo e l’icona della musica Bebe Rexha.