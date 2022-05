Jeep: i SUV 4xe dominano il mercato dei veicoli a basse emissioni

Continua il successo della tecnologia 4xe: i SUV Jeep Plug-In Hybrid dominano anche ad aprile il mercato dei Low Emission Vehicle, LEV, ottenendo una quota record superiore al 20% nel mercato “alla spina”, ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid. Ciò significa dunque che in Italia più di un veicolo a basse emissioni su cinque è un SUV Jeep.

L’evoluzione del cliente Jeep non tende soltanto a una tecnologia più moderna e sostenibile, ma anche verso innovative soluzioni d’acquisto: il mese di aprile ha sottolineato la centralità delle vendite on line, secondo un processo intuitivo e flessibile. Circa 600 clienti hanno scelto di acquistare il proprio nuovo SUV Jeep sulla piattaforma digitale che condensa il meglio dell’esperienza virtuale e di quella tradizionale. In questo nuovo processo che consente di intercettare e soddisfare le nuove esigenze di mobilità è cruciale il contributo della rete dei concessionari, sempre al centro del processo di acquisto e consegna e dell’assistenza durante l’esperienza d’utilizzo.

Il commento di Alessandro Grosso, Country Manager Jeep Italy

“Questa quota record porta la firma dei SUV Made in Italy Renegade – la vettura ricaricabile più venduta nel suo segmento – e Compass 4xe – il modello LEV più venduto in assoluto – e della nostra icona Wrangler 4xe.

Ma soprattutto questo successo è importante in quanto sottolinea ancora una volta l’impegno del brand a costruire un futuro a zero emissioni, una missione denominata “Zero Emission Freedom”, che è partita ormai due anni fa col lancio di Renegade e Compass 4xe, è proseguita recentemente con Wrangler 4xe e a breve potrà contare anche sulla quinta generazione di Grand Cherokee, la nostra ammiraglia per la prima volta in versione elettrificata. Ognuno di questi lanci rappresenta un momento importante nel processo di evoluzione del marchio, che vira verso l’elettrificazione dell’intera gamma proprio per sottolineare la propria vocazione a superare i limiti e a muoversi su ogni terreno, in modo sempre più sostenibile. 4xe è ormai un brand nel brand, riconosciuto come sinonimo di massimo comfort, totale sicurezza, efficienza e fun-to-drive”.

La famiglia 4xe: Renegade, Compass e Wrangler, ed è imminente l’arrivo di Grand Cherokee

Grazie alla tecnologia Plug-In Hybrid, i modelli Jeep 4xe sono i SUV Jeep più performanti e divertenti da guidare di sempre, letteralmente capaci di “andare ovunque e di fare qualsiasi cosa”, in ossequio al noto claim “Go Anywhere, Do Anything”. Allo stesso tempo sono vetture ideali per la guida quotidiana in città, per merito della tecnologia ibrida plug-in che consente di viaggiare a zero emissioni di CO2 e con un’autonomia urbana di circa 50 km in modalità full-electric. A bordo di Jeep Renegade, Jeep Compass e Jeep Wrangler, dunque, il divertimento diventa efficiente e la proverbiale capability off road Jeep esprime equilibrio tra piacere di guida e una maggiore attenzione per l’ambiente.

Al 4xe Plug-In Hybrid si affianca la tecnologia e-Hybrid

Parallelamente al successo dei modelli 4xe, prosegue la strategia del marchio verso lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile con il lancio delle nuove versioni ibride e-Hybrid di Jeep Compass e Renegade che si aggiungono all’offerta 4xe Plug-In Hybrid. Con l’introduzione dei nuovi modelli e-Hybrid, infatti, il marchio Jeep offre ai clienti un’ulteriore possibilità di avvicinarsi alla gamma elettrificata e compie un altro passo nel processo di elettrificazione.