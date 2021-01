Jeep: 80 anni di primati e innovazioni

Il 2021 è un anno speciale per il marchio Jeep poiché celebra 80 anni di leadership nella categoria dei 4×4. La sua leggenda nasce nel 1941 con la produzione della mitica Willys MB – il primo veicolo 4×4 prodotto in serie – e si è alimentata nel corso dei decenni con il lancio continuo di nuovi prodotti. E il suo primato in termini di capability off-road dura da allora, e nel corso del tempo, parallelamente alle performance in fuoristrada, sono cresciuti il comfort, l’handling e la connettività.

In Europa, i festeggiamenti per l’80° anniversario si protrarranno per tutto il 2021 con eventi dedicati che si susseguiranno per avvicinare sempre di più clienti e appassionati al marchio e alla sua storia.

Le nuove edizioni speciali “80° Anniversario”

Protagonista del 2021 è la serie speciale “80° Anniversario”, la gamma celebrativa declinata sui modelli Renegade, Compass, Wrangler e Gladiator. Tutte le serie 80° Anniversario nascono dalle versioni più vendute che si arricchiscono di contenuti tecnologici e di sicurezza, e vantano dettagli estetici dedicati che le rendono uniche. Già da questo mese sono disponibili in concessionaria i primi due modelli di questa serie speciale: la Renegade e la Wrangler. Invece le serie speciali “80° Anniversario” di Compass e Gladiator saranno disponibili a partire dalla primavera.

Jeep Renegade “80° Anniversario”

Esternamente, la nuova Jeep Renegade 80° Anniversario presenta elementi di design esclusivi con inserti Granite Crystal semilucidi sull’iconica griglia frontale, sui cerchi in lega da 18” e sul badge celebrativo. Completano gli esterni della nuova serie speciale i vetri oscurati e il pacchetto Full LED dotato di luci diurne, i proiettori anteriori, i fendinebbia e i fari posteriori a LED.

L’abitacolo è contraddistinto da sedili in tessuto grigio scuro con trama a rombi, impreziositi da cuciture in tungsteno e badge “80th Anniversary”. A richiesta sono disponibili sedili in pelle neri con cuciture tungsteno e badge celebrativo. Rivestimenti neri e tappetini dedicati all’ottantesimo anniversario aggiungono esclusività all’allestimento interno all-black, dove in termini di contenuti tecnologici, spicca il sistema di infotainment UconnectTM con schermo touchscreen da 8,4”, integrazione smartphone Apple Car Play, Android Auto, radio DAB con navigatore GPS e servizi UconnectTM. Caratteristica esclusiva dello speciale allestimento 80° Anniversario è la nuova schermata iniziale, contraddistinta dalla scritta “Since 1941”.

Jeep Gladiator “80° Anniversario”

La nuova Jeep Gladiator “80 Anniversario” presenta cerchi in lega da 18” con finitura Granite Crystal e bordo decorativo argentato, contorni griglia, cornici dei fendinebbia e fari anteriori nella colorazione Neutral Grey Metallic, hardtop e parafanghi in tinta e badge celebrativi. Il rivestimento spray protettivo per il vano di carico e le pedane laterali aggiungono funzionalità e praticità, completando la caratterizzazione estetica specifica di questa versione in edizione limitata. Internamente, la serie speciale presenta sedili in pelle nera con finiture tungsteno e badge “80th Anniversary” che arricchiscono ulteriormente un abitacolo generoso in termini di dotazioni. Gli equipaggiamenti tecnologici di serie comprendono l’impianto audio Alpine a nove altoparlanti con subwoofer da 552W, il sistema UconnectTM Nav di quarta generazione con schermo da 8.4” touchscreen, navigatore e integrazione smartphone con Apple CarPlay e Android Auto, e i sistemi Blind-spot Monitoring, Rear Cross Path Detection e Keyless Enter ‘N Go™. Sono inclusi nella dotazione di serie i tappetini dedicati e il premium headliner interno. In concessionaria a partire dalla primavera, la Gladiator “80° Anniversario” è equipaggiata con il potente propulsore MultiJet V6 da 3,0 litri con 264 CV di potenza e 600 Nm di coppia e cambio automatico a 8 marce.

Jeep Wrangler “80° Anniversario”

Anche la Jeep Wrangler offre l’esclusiva edizione “80 Anniversario”, che si distingue per peculiari elementi di design tra cui contorni griglia, cornici dei gruppi ottici anteriori e dei fendinebbia Neutral Grey Metallic e specifici cerchi in lega da 18 pollici bicolore con finitura Granite Crystal. Fari ad alta visibilità Full LED, hard top in tinta e lo speciale badge “80th Anniversary” sui parafanghi anteriori, completano la caratterizzazione estetica e segnalano l’esclusività di questo modello in edizione speciale. L’abitacolo presenta sedili in pelle nera con cuciture in tungsteno e badge “80th Anniversary”, rivestimento della plancia in pelle con cuciture a contrasto e tappetini neri dedicati. La dotazione tecnologica di serie include sistema UconnectTM Nav da 8,4 pollici con touchscreen, integrazione smartphone con Apple CarPlay e Android Auto, display TFT da 7 pollici, impianto audio Alpine a nove altoparlanti con subwoofer da 552W.

Sul fronte della sicurezza, l’equipaggiamento di serie prevede Blind Spot Monitoring con Rear Cross Path Detection, telecamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, sistema Keyless Enter ‘N Go™ e specchi retrovisori elettrici.

L’edizione speciale “80° Anniversario” di Wrangler è già disponibile nelle concessionarie italiane con motore benzina a quattro cilindri turbocompresso da 2,0 litri, 272 CV e 400 Nm e cambio automatico a otto marce TorqueFlite a cui si aggiungerà in primavera il modello 4xe con tecnologia plug-in hybrid.

La Jeep Wrangler 4xe è anche l’esemplare Wrangler dalla maggior capability di sempre. Offre una potenza massima combinata di 380 CV, grazie alla combinazione di due motogeneratori elettrici, un pacco batteria ad alta tensione, un motore turbocompresso a benzina da 2,0 litri high-tech e la trasmissione automatica TorqueFlite a otto marce.

Nuova Jeep Compass “80° Anniversario”

La Nuova Compass si caratterizza per un rinnovato profilo high-tech, mantenendo al contempo il suo proverbiale spirito urbano, moderno e sofisticato. La prima versione della Nuova Compass a debuttare sul mercato europeo sarà l’edizione speciale “80° Anniversario”, che si distingue per alcuni elementi di design esclusivi, quali badge celebrativi e cerchi in lega da 18” dedicati e sarà la punta di diamante della gamma “80° Anniversario”. Arriverà negli showroom Jeep europei in primavera.

La Nuova Compass presenta design esterno rinnovato ed interni completamente nuovi, motorizzazioni termiche e ibride plug-in, contenuti tecnologici pensati per migliorare il comfort e rendere più intuitiva l’esperienza di guida urbana. Nuovi sistemi di sicurezza attiva e passiva all’avanguardia inoltre ottimizzano il comportamento dinamico e le proverbiali capacità 4×4 del marchio Jeep.