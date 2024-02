Jeep a Sestriere per i “105XMasters” il 24 e 25 febbraio

Il “Winter tour” di 105XMasters continua il suo viaggio nelle stazioni sciistiche più prestigiose d’Italia. Dopo il successo ottenuto nel fine settimana del 10 e dell’11 febbraio a Cervinia, in Valle d’Aosta, il festival dedicato all’action sport si dirige a Sestriere (TO), il Comune più alto d’Italia: sorge infatti a 2035 metri sul livello del mare. Sestriere è rinomata soprattutto come sede di sport invernali: appuntamento fisso di Coppa del Mondo di sci alpino sin dalla primissima edizione, ha ospitato i Mondiali di Sci Alpino del 1997. Nel febbraio 2006 Sestriere è stata una delle sedi dei XX Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali per i quali ha ospitato le gare di sci alpino; è stata anche sede di uno dei tre villaggi olimpici. Non solo sport: “Winter Tour” è anche musica, attività village, intrattenimento ad alta quota, grazie alla presenza di Radio 105, ed emozionanti test drive a bordo della gamma di SUV Jeep 4xe Plug-In Hybrid, anche sul celebre Truck Jeep, che attraverso un processo completamente automatizzato, diventa uno spazio espositivo Jeep di 1200 m2 dotato di due pareti led, una Wall Box per ricaricare i SUV Jeep 4xe e soprattutto un ponte alto 9 metri e dotato di bascula con una pendenza di 45°.

Ad accompagnare le discese degli sportivi, dunque, il brand Jeep, che nell’occasione porterà sulle piste la gamma 4xe Plug-In Hybrid, per un’esperienza unica di test drive sulla neve accompagnati da esperti istruttori.

A Sestriere, spazio dunque ai SUV che hanno dato il via al percorso del brand verso la mobilità sostenibile, inaugurato con i Made in Italy Renegade e Compass 4xe, e con l’icona Wrangler 4xe.