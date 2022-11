Jeep ad EICMA con il Gladiator

Ad EICMA non poteva mancare il marchio Jeep, che condivide ed esprime gli stessi valori. Dopo due giornate – 8 e 9 novembre – dedicate alla stampa e ai professionisti della comunicazione, da oggi l’apertura al grande pubblico con novità, anteprime e la presenza di piloti e personaggi dello spettacolo, oltre a spettacoli acrobatici, intrattenimento, live show e gare motociclistiche nell’arena off-road.

Se si parla di off-road, non si può non pensare a Jeep: sotto i riflettori anche Jeep Gladiator, il versatile pick up che condivide il DNA della Jeep Wrangler in termini di impareggiabile capability all terrain e libertà di guida open air. I suoi caratteristici stilemi rappresentano la filosofia Jeep e rendono Gladiator uno strumento unico per vivere pienamente l’outdoor. Al tempo stesso, si tratta di un modello che è stato specificamente progettato e ingegnerizzato per essere al 100% un pick up e consentire di poter “andare ovunque e fare qualsiasi cosa” grazie a contenuti tecnologici avanzati, un motore potente ed efficiente, praticità e flessibilità nel trasporto di carico. Un mezzo impareggiabile, dunque, e perfettamente adeguato alle esigenze dei professionisti e degli appassionati delle due ruote.

Gladiator è letteralmente in grado di muoversi ovunque, attirando ovunque gli sguardi, grazie all’inconfondibile design Jeep, contraddistinto da linee scolpite e dai tradizionali tratti stilistici che hanno reso il brand un’icona globale, ed è prestazionale e capiente. La sua portata massima è infatti di 565 kg, e la sua capacità di traino arriva a 2.721 kg. L’area di carico, rivestita di materiale antiscivolo e dotata di sistema di illuminazione a LED, presa di corrente esterna impermeabile da 230 V (disponibile a richiesta) e robusti fermi integrati, offre un volume di 1.005 litri: è lunga più di un metro e mezzo a ribaltina chiusa, supera i 2 metri a ribaltina aperta, e la larghezza è di 1,44 metri. Questi dati sottolineano come Gladiator sia capace di rispondere a ogni esigenza.