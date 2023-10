Jeep Avenger è “Auto Europa 2024”

Continua il successo di pubblico e di critica di Jeep Avenger: il primo SUV 100% elettrico firmato dal brand Jeep si è infatti aggiudicato il prestigioso titolo di “Auto Europa 2024” assegnato dai soci dell’UIGA, l’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive, coadiuvati da una giuria di opinion leader e da una giuria popolare di appassionati.

In una competizione che includeva 20 nuovi modelli, il Jeep Avenger è stato proclamato come la miglior auto prodotta e commercializzata in Europa, in virtù dei suoi elevati standard di innovazione, design, qualità ed efficienza economica.

Questo ennesimo titolo rappresenta il dodicesimo premio internazionale ottenuto dal Jeep Avenger da quando è stato introdotto sul mercato. A gennaio di quest’anno, l’auto è stata insignita del titolo di “European Car Of The Year 2023” da una giuria composta da 57 membri, giornalisti specializzati provenienti da 22 Paesi. Inoltre, il Jeep Avenger è stato riconosciuto come il “Miglior SUV per la famiglia” dalle giurate del Women’s World Car Of The Year e ha ricevuto il titolo di “Leader dell’auto urbana SUV e Crossover” da parte di Auto, Motor und Sport Poland nel mese di febbraio.

Nel corso dell’anno, il Jeep Avenger ha continuato a riscuotere successi, aggiudicandosi il titolo di “Miglior City Car Elettrica” e “Auto Elettrica dell’Anno” da parte di Top Gear UK a marzo. Nel mese di aprile, Autocar ha premiato il veicolo come la “Miglior Piccola Auto”, mentre Top Gear ha riconosciuto il Jeep Avenger come “Auto Elettrica dell’Anno” nel mese di maggio.

Il mese successivo, a giugno, l’auto ha ricevuto il riconoscimento di “City Car dell’Anno” da parte di Wirtualna Polska e il titolo di “Miglior Piccola Auto Elettrica 2023” nell’ambito dell’Autovista Group Residual Value Award. Infine, a settembre, prima di vincere il titolo di “Auto Europa 2024” di recente, il Jeep Avenger è stato onorato con il premio “Autonis Design Award” come “Il Più Bello Piccolo SUV 2023”.