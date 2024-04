Jeep Avenger è il B-SUV elettrico più venduto in Italia

Jeep Avenger continua a essere protagonista: il primo SUV 100% elettrico creato da Jeep è il B-SUV elettrico più venduto in assoluto nel primo trimestre del 2024, ed è sul podio considerando tutti i segmenti.

Pura espressione di “concentrated freedom”, Avenger offre le prestazioni tipiche di Jeep in un formato ideale per le esigenze dei clienti europei, per garantire la massima tranquillità in tutte le condizioni, tanto su strada quanto nei percorsi off-road. Gli interni sono capienti e versatili, e non mancano una serie completa di ADAS e dei sistemi più avanzati per un’esperienza a bordo completamente digitale e connessa. Il nuovo gruppo propulsore comprende un motore elettrico da 400 volt che offre un’autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in città, per viaggiare senza pensieri. Inoltre, grazie alla sua capacità di ricarica rapida, bastano tre minuti per il pieno quotidiano per percorrere 30 chilometri.

Avenger è disponibile anche con un propulsore a benzina da 1,2 litri in grado di erogare una potenza massima di 100 cavalli a 5.500 giri/min e una coppia di 205 Nm a 1.750 giri/min, con cambio manuale a 6 rapporti, e non manca la versione e-Hybrid di recentissima introduzione che combina il meglio delle tecnologie del motore elettrico e di quello a combustione. Le prestazioni dell’auto sono garantite da un motore a combustione da 1,2 litri a 3 cilindri, da una batteria agli ioni di litio da 48 volt e da un cambio elettronico automatico a doppia frizione a 6 rapporti.