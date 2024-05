Jeep Avenger è il B-SUV più venduto in Italia nel 2024

Jeep Avenger continua a essere protagonista nel cuore del mercato italiano: è infatti il modello più venduto del 2024 nel segmento B-SUV.

Il primo SUV Jeep disegnato in Italia offre una vasta gamma di opzioni: oltre alla versione completamente elettrica, che primeggia tra i B-SUV BEV, è disponibile anche un efficiente motore a benzina da 100 CV con cambio manuale ed è stata appena lanciata la variante e-Hybrid con cambio automatico. Jeep Avenger e-Hybrid rappresenta un punto di transizione importante e un’opportunità per entrare nel mondo della mobilità elettrica, particolarmente adatto per chi ancora non si sente pronto ad adottare completamente l’elettrico. Un’ulteriore dimostrazione della “Freedom of choice”, espressione della centralità del cliente nell’approccio del brand Jeep.

Disegnato presso il Jeep Design Studio Europe di Torino, Avenger racchiude il DNA di Jeep in un SUV compatto, 4,08 metri, con una commistione unica di prestazioni, stile, funzionalità e tecnologia. Pura espressione di “concentrated freedom”, Avenger offre le prestazioni tipiche di Jeep in un formato ideale per le esigenze dei clienti europei, per garantire la massima tranquillità in tutte le condizioni, tanto su strada quanto nei percorsi off-road. Gli interni sono capienti e versatili, e non mancano una serie completa di ADAS e dei sistemi più avanzati per un’esperienza a bordo completamente digitale e connessa. Il nuovo gruppo propulsore comprende un motore elettrico da 400 volt che offre un’autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in città. Inoltre, grazie alla sua capacità di ricarica rapida, bastano tre minuti per il pieno quotidiano per percorrere 30 chilometri.