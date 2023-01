Jeep Avenger: l’Auto dell’Anno è protagonista di una nuova campagna

Jeep Avenger, il primo SUV 100% elettrico del marchio Jeep, si è appena aggiudicato l’ambito titolo di Car Of The Year 2023 ed è protagonista di una nuova campagna in cui spicca una spettacolare pianificazione DOOH (Digital Out Of Home). Da lunedì 16, infatti, sino al 31 gennaio, il nuovo B-SUV Jeep è protagonista a Milano, dove la pianificazione si è concentrata su The Corner, il più grande digital landmark italiano e secondo in Europa, posizionato nel nevralgico distretto di Gae Aulenti-Porta Nuova.

È la prima volta che un modello del marchio Jeep si aggiudica il premio, ed è significativo che avvenga proprio con il primo SUV a zero emissioni, capace di esprimere in dimensioni compatte l’inimitabile DNA del brand: si tratta quindi di un momento storico che Jeep celebra anche con la spettacolare pianificazione DOOH (Digital Out Of Home) capace di sfruttare le potenzialità dei maxischermi led per veicolare i valori del brand e le peculiarità di Avenger.

Una comunicazione innovativa per il primo SUV Jeep 100% elettrico

Una comunicazione innovativa, quindi, che ben si addice alla fresca Auto dell’Anno. Jeep Avenger, infatti, è un SUV ricco di contenuti, ed è la punta di diamante di una gamma di veicoli performanti e completamente elettrici, con misure concepite per il mercato europeo, e rappresenta un elemento chiave della strategia globale di elettrificazione del marchio, che punta a diventare il leader mondiale dei SUV a emissioni zero.