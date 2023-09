Jeep Avenger: oltre 40 mila ordini dal lancio

La Jeep Avenger, 100% elettrica, sta guidando la crescita del marchio Jeep nel competitivo segmento B-SUV del mercato europeo. Dall’annuncio della sua introduzione durante l’edizione dell’anno scorso del Salone dell’automobile di Parigi, l’Auto dell’anno 2023 ha già generato un impressionante numero di ordini, superando la soglia dei 40.000.

Grazie alle solide prestazioni di vendita della Avenger tra gennaio e agosto di quest’anno, il marchio Jeep ha evidenziato un notevole aumento del 33,5% nei volumi di vendita nel segmento B-SUV rispetto all’anno precedente. Questo risultato è più del doppio della crescita dell’intero segmento, che si è attestata al +12,8%. Nel trimestre più recente, le prime consegne della Jeep Avenger in nuovi mercati hanno ulteriormente contribuito alla crescita complessiva delle vendite del marchio nel segmento.

L’incredibile successo commerciale della Jeep Avenger non è passato inosservato, ricevendo ampi riconoscimenti dall’industria automobilistica come il primo SUV completamente elettrico prodotto dal marchio. Questo veicolo, fedele allo stile Jeep, ha già conquistato ben 10 premi di settore, tra cui il prestigioso titolo di Auto dell’anno 2023, il riconoscimento come Miglior SUV Familiare al Women’s World Car of the Year 2023 e il premio come Auto Elettrica dell’Anno ai Top Gear UK Awards.

È degno di nota che oltre il 40% degli ordini confermati riguarda il modello BEV (Battery Electric Vehicle) di Jeep Avenger, evidenziando un crescente interesse da parte dei clienti per la sua versione completamente elettrica.

Il successo della nuova Jeep Avenger ha anche contribuito a una robusta crescita nelle vendite del Jeep Renegade, che ha mantenuto il passo con i volumi dell’anno scorso, registrando oltre 32.000 unità immatricolate rispetto alle 31.705 del medesimo periodo nel 2022.