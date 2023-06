Jeep Avenger protagonista ai “Power Full Days”

Milano si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere: i “Power Full Days”. Venerdì 16 e sabato 17 giugno, nella suggestiva cornice di Piazza Gae Aulenti, prenderà vita uno straordinario spettacolo a impatto zero, con protagonista il Jeep Avenger, il primo SUV 100% elettrico di Jeep. Questo veicolo compatto racchiude l’intero DNA del marchio e rappresenta l’impegno verso un futuro di libertà a zero emissioni.

Il programma dei “Power Full Days” promette di elettrizzare i partecipanti sin dal mezzogiorno di venerdì, quando Ylenia, DJ di Radio 105, salirà sul palco per introdurre una serie di ospiti che rappresentano diversi modi di vivere la città. Proprio come il Jeep Avenger, il primo veicolo Jeep progettato per il pubblico europeo, ognuno di questi ospiti incarna l’autenticità e l’avventura che caratterizzano il brand.

Durante l’evento, i visitatori avranno l’opportunità di incontrare e conoscere personaggi straordinari. Tra questi, Tiziano Ferrari, campione della nazionale italiana di Inline Downhill, che mostrerà tutta la sua abilità sugli skateboard. Gli street dancer Double Struggle stupiranno il pubblico con coreografie mozzafiato, mentre il percussionista urbano Damat Drummer creerà ritmi coinvolgenti. Denise Dalla Giacoma offrirà una lezione esclusiva di yoga e mindfulness, donando un momento di pace e serenità a tutti i presenti. L’ex pugile Clemente Russo, Cristina Turini di “Run&the City” e Jill Cooper, con attività divertenti che coinvolgeranno le biciclette messe a disposizione, saranno parte integrante delle performance che genereranno energia pulita per il grande DJ set finale, firmato da Radio 105, in programma sabato sera alle 19.00.

Il sabato sarà ricco di emozioni, con le esibizioni dei Double Struggle e di Damat Drummer, le risate garantite dagli sketch comici di Giulia e Diletta, e un’intervista speciale ad Alessia Ventura, volto green di Drive Up, che condividerà la sua esperienza nel mondo della mobilità sostenibile. Denise Della Giacoma coinvolgerà il pubblico in un’attività unica di FitFullness, mentre la giovane atleta Arianna Arienti e Silvia di Milanoskating sveleranno il magico mondo dello skate urbano. Cristina Turini e Jill Cooper inviteranno tutti a “pedalare e ricaricare”, generando l’energia pulita necessaria per il grande DJ set di Radio 105, che avrà inizio alle 19.00.