Jeep: due nuove campagne invernali per la gamma 4xe Plug-In-Hybrid

Nel periodo festivo e invernale la gamma Jeep 4xe Plug-In-Hybrid è protagonista di due nuove attività di comunicazione che traggono ispirazione dall’atmosfera e dalle emozioni uniche di questo momento dell’anno per comunicare i valori e i punti di forza del brand. A partire dal 19 dicembre sulle principali piattaforme social è on air un video a tema natalizio che si rivolge direttamente a Santa Claus, dimostrandogli come i SUV Jeep, grazie alla tecnologia 4xe Plug-In Hybrid, possano sostituire la sua vecchia slitta e aiutarlo a compiere il suo lungo viaggio in modo efficiente e sicuro. Un contenuto di entertainment che interpreta ironicamente il noto claim Jeep “Go anywhere, Do anything” e che racconta anche il percorso del brand verso la “libertà a zero emissioni”, intrapreso due anni fa proprio con l’introduzione della tecnologia 4xe Plug-In Hybrid sui SUV Made in Italy Compass e Renegade. Una sfida impegnativa, quella di coniugare le proverbiali capacità in fuoristrada del marchio con la sostenibilità, che il mercato ha apprezzato: la sigla 4xe è diventata sin da subito un brand nel brand di Jeep, sinonimo di massimo comfort e totale sicurezza, in qualunque condizione ambientale, zero emissioni, circa 50 km di autonomia in elettrico e capace di migliorare le doti off-road che hanno reso il marchio Jeep famoso in tutto il mondo. Il concept creativo è stato realizzato da Leo Burnett con il supporto di Sapient.

Intanto, dal 12 dicembre è on air anche una nuova campagna di comunicazione Out Of Home ideata sempre da Leo Burnett a presidio delle principali mete montane e sciistiche, per sottolineare la naturale affinità tra il marchio Jeep e tutti gli amanti della montagna, degli sport invernali più adrenalinici e della natura, che grazie alla tecnologia 4xe Plug-In Hybrid si può esplorare in silenzio e a emissioni zero. Le località coinvolte sono La Thuile (AO), Sestriere (TO), Bormio e Livigno (SO), Madonna di Campiglio e San Pellegrino (TN), Roccaraso (AQ). Creatività emozionali ideate ad hoc per ogni singola località e integrazione di formati statici e digitali, accattivanti e luminosi, sono gli aspetti innovativi di questa attività speciale che sottolinea le capacità in fuoristrada della gamma di SUV Jeep 4xe, la più venduta in Italia nel comparto LEV (low emission vehicle).