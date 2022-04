Jeep: i Suv 4xe sono i piú venduti nel mercato veicoli a basse emissioni

Il primo trimestre del 2022 si conclude nel segno di Jeep: anche a marzo, la tecnologia 4xe plug-in hybrid che equipaggia i SUV Renegade, Compass e Wrangler si laurea regina del mercato LEV, il comparto dei Low Emission Vehicle che comprende Battery Electric Vehicle e veicoli ibridi plug in.

La gamma di SUV 4xe Jeep è dunque la più venduta tra i modelli “alla spina” di ogni marca e segmento con una quota del 15,8%. Questo successo, dunque, porta la firma dei SUV Made in Italy Renegade – la vettura ricaricabile più venduta nel suo segmento – e Compass 4xe – il modello LEV più venduto in assoluto – e dell’icona Wrangler 4xe. E tra qualche mese debutterà la nuova Grand Cherokee 4xe. Si tratta della quinta generazione dell’ammiraglia del brand, il SUV più premiato di sempre, che rappresenta un elemento importante nel processo di evoluzione del marchio e un’ulteriore tassello nella strategia di elettrificazione dell’intera gamma.

“Il risultato commerciale del mese di marzo è coerente con un successo che perdura da tutto il 2021: lo scorso anno in Italia, Jeep è stato il brand leader assoluto nel comparto LEV, e come da tradizione del marchio non vogliamo fermarci. Anzi, stiamo già esplorando nuove strade per anticipare i desideri dei nostri clienti. La nostra strategia non si limita ai modelli LEV più venduti: affianchiamo infatti ai nostri SUV e alla tecnologia 4xe anche servizi e prodotti specifici per agevolare la transizione energetica. Ad esempio abbiamo lanciato, in collaborazione con Leasys Rent, Plug & Drive, l’innovativa formula di abbonamento pensata per entrare nel mondo Jeep all’insegna della libertà di guida. Con Plug & Drive è possibile scegliere Renegade e Compass 4xe attraverso un abbonamento che può essere rinnovato mensilmente, fino a 12 mesi, con la possibilità di restituire l’auto anche dopo i primi 30 giorni, senza alcun tipo di penale – il commento di Alessandro Grosso, Country Manager Jeep ® Italy

Parallelamente al successo dei modelli 4xe, prosegue la strategia del marchio verso lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile con il lancio delle nuove versioni ibride e-Hybrid di Jeep Compass e Renegade che si aggiungono all’offerta 4xe Plug-In Hybrid. Con l’introduzione dei nuovi modelli e-Hybrid, infatti, il marchio Jeep offre ai clienti un’ulteriore possibilità di avvicinarsi alla gamma elettrificata e compie un altro passo nel processo di elettrificazione, confermando il proprio impegno verso un futuro orientato alla mobilità sostenibile e al rafforzamento della visione “Zero emissioni, 100% libertà”.