Jeep protagonista agli “Xmasters” con la gamma 4xe e Avenger 100% elettrica

Dal 15 al 23 luglio, Jeep prenderà parte al più divertente evento estivo italiano, gli “Xmasters”, che si terranno a Senigallia. La manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, promette divertimento e sostenibilità, con una serie di attività pensate per gli amanti degli sport acquatici e per i sostenitori dell’ambiente.

Una delle novità di quest’anno è l’eccezionale testimonial verde, Roberto D’Amico, pluridecorato campione del surf. Domenica 16 luglio, a partire dalle 10 del mattino, D’Amico si unirà ai suoi fan per un “clean up” delle acque antistanti il Village. Tra autografi e selfie, il surfista contribuirà alla pulizia del tratto di mare, dimostrando il suo impegno per l’ambiente.

La Green Area sarà il cuore pulsante del mondo sostenibile di XMasters. Ogni giorno, ad eccezione del lunedì 17, gli insegnanti di yoga più rinomati terranno allenamenti e lezioni di yoga a partire dalle 6:30 del mattino. Questo spazio sarà un’oasi di tranquillità e benessere, dove gli appassionati potranno praticare yoga circondati dalla natura.

XMasters si impegna a ridurre l’utilizzo della plastica e promuovere la sostenibilità ambientale. Una delle principali novità dell’edizione 2023 è la possibilità di testare l’e-surf ed e-foil, offrendo ai partecipanti l’opportunità di sperimentare sport acquatici a emissioni zero. Oltre al surf, sarà possibile praticare kytesurf, sup e molti altri sport acquatici.

Parlando di sostenibilità, non poteva mancare Jeep, il marchio che si sta muovendo rapidamente verso la libertà a zero emissioni con i suoi pluripremiati SUV. Il piano “Zero Emission Freedom” prevede l’introduzione di quattro SUV completamente elettrici in Nord America ed Europa entro la fine del 2025. Grazie alla gamma di SUV 4xe Plug-In Hybrid e alla vettura completamente elettrica Avenger, Jeep ha dominato il mercato dei veicoli a basse emissioni (LEV) in Italia, con una quota che sfiora il 14%.

Durante l’evento “Xmasters”, i partecipanti avranno l’opportunità di provare le emozioni dell’off-road a bordo dei SUV Jeep con tecnologia ibrida 4xe lungo un percorso affascinante in riva al mare. Questa esperienza consentirà di apprezzare le doti fuoristradistiche che hanno reso Jeep celebre in tutto il mondo. I modelli Compass e Renegade, prodotti in Italia, saranno equipaggiati con la nuova trazione integrale 4xe, insieme all’iconica Wrangler 4xe, l’ammiraglia Grand Cherokee 4xe e il loro mix di sostenibilità, efficienza, sicurezza e divertimento di guida.