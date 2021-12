Jeep Wrangler 4xe MY 2022: al via gli ordini

Si aprono in Italia gli ordini della Jeep Wrangler 4xe model year 2022. Lanciata la scorsa estate, la nuova Jeep Wrangler 4xe con tecnologia Plug-in Hybrid è la Wrangler più performante, potente, efficiente, sostenibile, tecnicamente avanzata e connessa mai introdotta sul mercato europeo e rappresenta un altro passo nel percorso del brand verso l’elettrificazione dell’intera gamma. Grazie al motopropulsore ibrido plug-in, la Wrangler 4xe consente ai clienti di muoversi quotidianamente in città in modalità full-electric a zero emissioni e di godere di un’esperienza di guida su strada efficiente e divertente, con capacità all-terrain ulteriormente migliorate in un silenzio pressoché assoluto.

Confermatasi un successo dal suo lancio commerciale – negli ultimi sei mesi, più del 70% delle Wrangler acquistate in Italia è stato un modello ibrido plug-in 4xe –, la Jeep Wrangler 4xe dimostra che l’off-road può essere eco-friendly, l’emozione può essere efficiente e la guida elettrica può essere divertente. Con l’introduzione del model year 2022, il 100% della gamma Wrangler è offerto esclusivamente in versione ibrida plug-in nei mercati europei con guida a sinistra. Ciò rappresenta un solido fondamento per l’obiettivo del marchio di vendere il 70% della gamma Jeep a livello globale con un’opzione di powertrain elettrificato entro il 2025.

Inedite vernici completano il catalogo di colori di Wrangler: si tratta del Silver Zynith Metallic Clear Coat e del High Velocity Metallic Clear Coatm in aggiunta a Black, Bright White, Firecracker Red, Granite Crystal Metallic, Sting-Gray, Hydro Blue, Snazzberry e Sarge Green (le ultime due sono disponibili solo per la versione Sahara). Tutte le soluzioni cromatiche possono essere abbinate alle numerose configurazioni tetto – soft top o un hard top nero o in tinta, a seconda dell’allestimento. Inoltre, grazie al programma di colori speciali disponibile sulla Wrangler, le inconfondibili livree Tuscadero e Gobi in edizione limitata andranno ad arricchire il catalogo Jeep di vernici speciali e vivaci che conferiscono originalità e carattere alla Jeep Wrangler.

La versione ibrida plug-in 4xe dell’icona Wrangler è anche il modello più connesso di sempre e offre inoltre un toolkit integrato e completo per gestire e rendere l’esperienza di mobilità estremamente semplice e divertente grazie alla suite di Uconnect Services disponibile sul sistema Uconnect NAV da 8,4”, insieme all’app “My Uconnect”. La connettività avanzata della Wrangler 4xe è stata sviluppata per soddisfare le diverse esigenze dei clienti e semplificare l’’esperienza 4xe’ in tutte le condizioni di guida, grazie a una suite di applicazioni che permette di controllare varie funzioni del veicolo a distanza e in tutta comodità. Mediante l’applicazione mobile “My Uconnect”, i clienti possono accedere a numerosi servizi per gestire in maniera semplice e veloce lo stato e la manutenzione del veicolo, la ricerca di stazioni di ricarica ed eventuali difficoltà o emergenze come il furto.

La suite di Uconnect Services include servizi connessi dedicati alla guida elettrificata e alla connettività avanzata, tra cui i servizi My Assistant, My Car, My Remote e My eCharge.

Gli Uconnect Services consentono di accedere a numerose funzioni grazie ai numerosi touchpoint, tra cui l’app mobile My Uconnect, il proprio smartwatch, il sito web dedicato e i pulsanti sul punto luce al tetto. Gli Uconnec Services sono disponibili su tutti gli allestimenti Wrangler 4xe in combinazione con il sistema di infotainment da 8,4 pollici, per offrire una connettività avanzata e servizi progettati per garantire comfort e sicurezza.

Anche le prestazioni sono state ottimizzate: questo modello accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi ed eroga fino a 380 CV di potenza massima combinata e una coppia massima di 637 Nm. Inoltre, vanta una trazione 4×4, in modalità “pure electric”, con un controllo ai bassi regimi mai visto prima, un’autonomia che può superare i 50 km (nel ciclo urbano WLTP) nella guida a zero emissioni: quanto basta per l’uso quotidiano in città con tempi per la ricarica completa pari a meno di 3 ore con opzione di programmarla, e grazie alla funzione di massima rigenerazione Max Regen, di aumentare la carica della batteria quando si procede in modalità di veleggiamento. Il sistema di propulsione della Jeep Wrangler 4xe combina due motori elettrici, un motore I-4 da 2,0 litri e un cambio automatico a otto velocità per assicurare una propulsione silenziosa, una maggiore capacità off-road nel 4×4 senza preoccupazione per l’autonomia elettrica.