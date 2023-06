JOE T VANNELLI: nuovi progetti musicali nel suo hub creativo di Sound Faktory

Il DJ e produttore JOE T VANNELLI sta attualmente lavorando su una serie di entusiasmanti progetti musicali presso gli studi milanesi di Sound Faktory, il suo centro nevralgico inaugurato nel giugno 2019.

Tra le sue recenti produzioni spiccano due brani imperdibili: “THE KOLORS – ITALODISCO (JOE T VANNELLI REMIX)“, un remix del singolo più recente dei THE KOLORS, che sarà disponibile in formato digitale a partire dal 16 giugno (distribuito da Warner Music Italy); e “JOE T VANNELLI feat TH – Leave Me Baby (Remix HAXI:ATT)“, un coinvolgente remix di house music che presenta la voce iconica di Thelma Houston, in uscita il 23 giugno e già disponibile per il pre-save su Traxsource.

JOE T VANNELLI è attualmente immerso nella produzione di altri due remix, entrambi in uscita prossimamente: “CALL ME (JOE T VANNELLI remix)“, uno dei brani più celebri di Ivana Spagna, e “CRAZY FOR A DISCO DANCE“, il nuovo singolo di IN DA CLUB feat. IVANA SPAGNA.

Ispirandosi alla celebre Factory di Andy Warhol, Sound Faktory è stato concepito come un luogo d’incontro per artisti, offrendo loro un ambiente accogliente e fonte di ispirazione per creare e collaborare. Nel corso degli anni, Sound Faktory ha ospitato una vasta gamma di talenti tra cui Ornella Vanoni, Clementino, Ensi, Boss Doms, Mace, Ivana Spagna, Alexia, Samuel, Boosta, Max Brigante, Saturnino, Roger Sanchez, David Morales, Mousse T, Albertino, Federico Scavo e The Cube Guys.

Con oltre 700 metri quadrati di superficie, Sound Faktory si trova in un edificio unico che accoglie tutti i professionisti del settore musicale. L’ambiente è caratterizzato da uno stile pop, elegante e moderno, arricchito da un’esplosione di colori e da figure iconiche della musica. La struttura ospita dieci uffici in cui i professionisti lavorano e producono artisti. Inoltre, vi è una viniloteca che custodisce oltre 40.000 vinili della collezione privata di JOE T VANNELLI, insieme a una selezione unica di White Label di brani italiani e internazionali introvabili. Questa collezione è messa a disposizione dei DJ e dei musicisti in cerca di ispirazione.

Oltre alle due sale di registrazione personali di JOE T VANNELLI, una analogica e una digitale, Sound Faktory vanta anche la Sound Room, una stanza di 100 metri quadrati dotata di un sistema audio di altissima qualità, grazie alla tecnologia più avanzata disponibile. La Sound Room si caratterizza per la sua estrema versatilità, che la rende ideale per eventi come press day o per trasformarsi in un club underground di stile newyorkese, dove gli artisti possono esibirsi dal vivo. Sound Faktory è uno spazio che consente agli artisti di affrontare tutte le fasi di un progetto musicale, dalla concezione di un brano alla sua esecuzione live, passando per vari processi produttivi e di registrazione.