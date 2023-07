Joe T Vannelli: prosegue il Summer Tour 2023

Joe T Vannelli sarà il protagonista indiscusso del Tantra di Playa d’en Bossa, a Ibiza, dove sarà l’headliner e resident DJ ogni martedì. Questo locale storico ha ospitato nel corso degli anni artisti del calibro di Martinez Brothers, Joseph Capriati, Maceo Plex e Bob Sinclair, e recentemente è stato completamente ristrutturato e rinnovato, adottando un nuovo concept e un sound system all’altezza dei più famosi locali dell’Isla Blanca. Le serate di Ibiza, intitolate “Sound Faktory”, vedranno alternarsi in consolle, accanto a Joe T Vannelli, artisti del calibro di Federico Scavo, Albert Marzinotto, Vannelli Bros, Onirika e Haxi:att.

Inoltre, il 25, 26 e 27 luglio, Joe T Vannelli porterà la sua Masterclass per DJ al Tantra, dando continuità alla formazione per aspiranti DJ avviata durante la Milano Music Week 2022 presso il Sound Faktory, un hub milanese di 700 metri quadri con 10 uffici, in cui professionisti del settore musicale lavorano e producono artisti, e dove Joe T Vannelli ha contribuito a formare nuovi DJ, molti dei quali sono ora impegnati in diversi locali in Italia. La Masterclass al Tantra sarà un’esperienza unica nel suo genere, offrendo tre giorni di corsi di mixaggio nella patria della musica dance mondiale. Questo progetto di successo coinvolge appassionati di tutte le età e rappresenta un percorso di apprendimento pratico e coinvolgente che, grazie all’utilizzo delle migliori tecnologie per DJ, fornirà ai partecipanti le competenze necessarie per esibirsi in consolle con sicurezza e creatività.

LE DATE:

14 luglio – KURUMA GARDEN – MONDRAGONE (CE)

25 luglio – TANTRA – IBIZA (Spagna) – NUOVA DATA

29 luglio – LE CAVE – BRUSNENGO (BI)

30 luglio – LUNA BEACH – PORTO PINO (CI)

8 agosto – TANTRA – IBIZA (Spagna) – NUOVA DATA

10 agosto – TORRE SAN VITO (PZ)

11 agosto – BALAMONDO FESTIVAL – RIMINI

13 agosto – OPEN SPACE EVENTS – CORFÙ (Grecia)

14 agosto – GLEE – PORTO GARIBALDI (FE)

15 agosto – BAHIA BEACH CLUB – GIULIANOVA (TE)

22 agosto – TANTRA – IBIZA (Spagna) – NUOVA DATA

24 agosto – SOQQUADRO BEACH – CETRARO (CS)

29 agosto – HOTEL DANIELI – VENEZIA – VARIETY PARTY in occasione del MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA