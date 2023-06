Joe T Vannelli: Summer Tour 2023 tra i club più prestigiosi del mondo

Joe T Vannelli si appresta a conquistare il pubblico di tutto il mondo con il suo attesissimo Summer Tour 2023. Conosciuto per le sue performance e le sue ritmiche coinvolgenti, Vannelli mostrerà il suo talento in alcuni dei luoghi più iconici e rinomati del panorama musicale internazionale.

Il tour prenderà il via sabato 1 luglio con l’inaugurazione del Tantra a Playa d’en Bossa, Ibiza. Questo storico locale ha ospitato artisti leggendari come Martinez Brothers, Joseph Capriati, Maceo Plex e Bob Sinclair. Dopo una completa ristrutturazione e un nuovo concept, il Tantra vanta ora un sistema audio all’avanguardia, in linea con i più famosi club dell’Isola Bianca.

Joe T Vannelli sarà il protagonista assoluto del giovedì al Tantra, con una serie di date che si susseguiranno durante l’estate. I fan e gli appassionati di musica potranno vivere serate indimenticabili all’insegna del sound unico e delle performance ad alto livello di Vannelli.

Inoltre, dal 25 al 27 luglio, Vannelli porterà al Tantra la sua Masterclass per DJ, continuando il percorso formativo iniziato durante la Milano Music Week 2022 presso il Sound Faktory. Il Sound Faktory, uno spazio creativo di 700 metri quadri con 10 uffici a Milano, è il luogo in cui i professionisti della musica lavorano e producono artisti. È stato proprio lì che Vannelli ha formato e guidato aspiranti DJ che oggi si esibiscono con successo in vari club italiani. La Masterclass al Tantra sarà un’esperienza unica nel suo genere, offrendo tre giorni di corsi intensivi di mixaggio nella patria della musica dance mondiale. Questo progetto di successo coinvolge appassionati di tutte le età, offrendo un percorso di apprendimento pratico e coinvolgente. I partecipanti avranno l’opportunità di utilizzare le migliori tecnologie per DJ e acquisire le competenze necessarie per eccellere dietro la consolle.

Il Summer Tour 2023 di Joe T Vannelli si prospetta come un viaggio straordinario nel mondo della musica elettronica, con ogni performance ed esperienza didattica che spinge i limiti dell’espressione artistica. Che si tratti di dominare la pista da ballo o di trasmettere conoscenza agli aspiranti DJ, l’influenza di Vannelli continua a plasmare l’industria e a ispirare una nuova generazione di appassionati di musica elettronica.

Queste le prossime date del SUMMER TOUR 2023:

1 luglio – TANTRA – IBIZA (Spagna) – Opening party

5 luglio – LA DOLCE VITA – SHARM EL SHEIKH (Egitto)

14 luglio – KURUMA GARDEN – MONDRAGONE (CE)

20 luglio – TANTRA – IBIZA (Spagna)

27 luglio – TANTRA – IBIZA (Spagna)

29 luglio – LE CAVE – BRUSNENGO (BI)

30 luglio – LUNA BEACH – PORTO PINO (CI)

3 agosto – TANTRA – IBIZA (Spagna)

10 agosto – TORRE SAN VITO (PZ)

11 agosto – BALAMONDO FESTIVAL – RIMINI

13 agosto – OPEN SPACE EVENTS – CORFÙ (Grecia)

14 agosto – GLEE – PORTO GARIBALDI (FE)

15 agosto – BAHIA BEACH CLUB – GIULIANOVA (TE)

17 agosto – TANTRA – IBIZA (Spagna)

24 agosto – SOQQUADRO BEACH – CETRARO (CS)

29 agosto – HOTEL DANIELI – VENEZIA – VARIETY PARTY in occasione del MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA