Jogger: la nuova familiare Dacia ai blocchi di partenza

Si chiamerà Dacia Jogger! Un nome semplice, ma anche forte ed internazionale per la “grande ultima nata” della gamma Dacia, una familiare a 7 posti versatile che sarà svelata il 3 settembre nel corso di una presentazione digitale. Jogger, che evoca lo sport, la natura e l’energia positiva, si posiziona come una familiare perfettamente adatta per le attività all’aria aperta.

Jogger è un nome semplice, moderno, facile da pronunciare e da capire in tutto il mondo. Incarna la dinamicità, l’energia positiva, ma anche lo spirito outdoor. Il suffisso “ER”, come quello di Duster, il leggendario SUV di Dacia, evoca la robustezza e la resistenza di un’immancabile compagna per la vita quotidiana delle famiglie Dacia.

Con 5 o 7 posti, Dacia Jogger è la vettura ideale per famiglie numerose. Grazie alla sua versatilità, promette di accompagnare tutti i membri della famiglia nelle avventure quotidiane, ma anche nelle uscite in mezzo alla natura.