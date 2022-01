Jorginho entra a far parte della famiglia Puma

Jorginho ha avuto un anno straordinario, per il Club e la Nazionale. Dopo il trionfo del Chelsea nella UEFA Champions League allo Estádio do Dragão e la conquista della UEFA EURO 2021 Championship contro l’Inghilterra allo stadio di Wembley, Jorginho ha ricevuto un consenso globale come uno dei migliori centrocampisti al mondo. Per celebrare i suoi incredibili traguardi, è stato premiato con il riconoscimento 2021 UEFA Men’s Player of the Year, terminando nella top tre del ranking 2021 Ballon d’Or.

“Sono davvero felice in questo momento di annunciare la mia partnership con Puma,” ha dichiarato Jorginho. “Sono stati 12 mesi folli per me, questo segna un nuovo entusiasmante passo nella mia carriera. Seguirò le orme di alcuni dei migliori giocatori al mondo e sono entusiasta di continuare il mio percorso calcistico con Puma.”

“Jorginho è nel suo momento migliore. È uno dei più influenti centrocampisti nel mondo del calcio, come dimostrano i trofei vinti quest’anno,” ha commentato Johan Adamsson, Global Director of Sports Marketing and Sports Licensing in Puma. “Ha raggiunto un successo incredibile sul campo e fuori, vincendo trofei di squadra e individuali. Siamo entusiasti di questa nuova stimolante partnership e di aggiungere un altro fuoriclasse alla famiglia Puma.”

Jorginho ha iniziato la sua carriera all’Hellas Verona F.C., presto integrato nella prima squadra con cui ha conquistato la promozione in Serie A. Ha iniziato subito a farsi notare e nel 2014 ha firmato con il Napoli, dove ha vinto la Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Proseguendo con il momento positivo, ha scelto di passare in Premier League con il Chelsea, dove ha vinto la UEFA Europe League™ nella sua prima stagione, seguita dalla UEFA Champions League nella stagione 2020/2021.

A livello Internazionale Jorginho ha debuttato nel 2016, diventando presto parte integrante del gruppo degli Azzurri di Roberto Mancini, conquistando il titolo EURO 2020 Championship ed entrando nel Team of the Tournament per le sue prestazioni eccezionali.