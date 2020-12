Joseph Capriati e VR|46 Racing Apparel: fuori una nuova collezione

L’adrenalina del club e quella dei circuiti, il sound della cassa e quello del motore. Musica e Moto: due mondi distanti eppure vicinissimi, uniti per la prima volta in una partnership inedita.

Joseph Capriati e VR|46 Racing Apparel hanno sviluppato insieme una nuova idea di contaminazione tra musica e sport, uniti dalla comune passione per il ritmo e la velocità. Un progetto senza precedenti, una collaborazione che nasce da valori condivisi e dalla voglia di dare sempre il massimo nelle prestazioni ed il meglio ai propri fan.

La prima release di questa nuova collaborazione è Metamorfosi, una capsule-collection del brand Redimension sviluppata e distribuita da VR|46 Racing Apparel intorno al concept di Metamorfosi, il nuovo album di Joseph Capriati.

Una linea di t-shirt, felpe, cappellini e accessori che vanno oltre il semplice merchandising, entrando con orgoglio nella moda e nello streetwear. Ispirata dal design Metamorfosi e realizzata con i migliori materiali, la nuova capsule Redimension by VR|46 Racing Apparel è ora disponibile su store.redimensionmusic.com e in alcuni esclusivi punti vendita selezionati. Il sito è tutto nuovo: un posto dove trovare le collezioni Redimension by VR|46 Racing Apparel, lo store online, la musica, e tutto ciò che racconta il mondo di Redimension e di Joseph Capriati.