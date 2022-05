Joseph Capriati & Friends al “Maradona” per l’Ucraina

Sabato 28 maggio 2022 lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, tempio del calcio italiano, ospiterà JOSEPH CAPRIATI & FRIENDS, una giornata di musica con ospiti internazionali dedicata alla beneficenza in collaborazione con UNICEF, per assistere la popolazione ucraina. Un evento patrocinato dal Comune di Napoli e dalla Regione Campania.

Il DJ e Producer casertano, famoso in tutto il mondo, e UNICEF hanno scelto infatti il calore di Napoli e l’abbraccio del suo stadio, per una giornata di musica dedicata alla beneficenza, in favore della popolazione ucraina e permettere ad UNICEF di continuare a prestare soccorso agli oltre 7,5 milioni di bambini a rischio sul suolo ucraino e a quanti attraversano i corridoi umanitari lungo i paesi limitrofi, fornendo supporto sul campo e permettendo l’afflusso di nuovi camion di aiuti umanitari, cisterne idriche e strutture mobili di primo soccorso.

Cancelli aperti dalle 12. Fino alle 15 sarà possibile assistere a workshop, talk e panel organizzati da UNICEF, da Joseph Capriati, e dai partner dell’evento. Dalle 16 a mezzanotte, la musica sarà protagonista con i dj set e i live sul palco, nello stadio che è il tempio napoletano del calcio.

Un evento senza precedenti per Napoli e per il territorio italiano, un grande concerto da stadio dove protagonisti saranno i dj e gli artisti che trasformeranno lo stadio azzurro in un grandissimo club, con musica, luci ed effetti speciali spettacolari all’altezza dei migliori festival internazionali. JOSEPH CAPRIATI & FRIENDS è un impegno fortemente voluto da Joseph Capriati, profondamente legato a Napoli e alla Campania. Un legame a cui hanno fatto da eco il sostegno espresso dal Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e dalla Giunta Regionale Campana, patrocinatori dell’evento.

La line up, curata dallo stesso Joseph Capriati, che ha invitato personalmente gli artisti come in una grande festa all’insegna della solidarietà, include nomi di altissimo livello: Agents Of Time, Dubfire, GNMR, DJ Ralf, un back to back tra Cassy e Silvie Loto e uno storico back to back tra quattro dj che sono la storia di Napoli: Gaetano Parisio, Luigi Madonna, Markantonio, Roberto Capuano. A loro si aggiungeranno altri fantastici ospiti che saranno una grande bellissima sorpresa per gli spettatori di JOSEPH CAPRIATI & FRIENDS.

“Sono molto contento di questa iniziativa – ha dichiarato Capriati – che è stata ideata addirittura quattro anni fa insieme al mio team e che è possibile realizzare oggi grazie anche al Comune di Napoli, alla Regione Campania, a UNICEF e a tutti i partner che hanno sposato questo grande sogno, perché questo è un sogno che si realizza, il sogno di un ragazzino che suonava nella sua cameretta e immaginava, un giorno, di suonare nello stadio della sua città. Un evento che è andato molto oltre le mie aspettative”.

“Sono veramente contenta – le parole del vice sindaco, la professoressa Maria Filippone – che il comune di Napoli accolga eventi come questo e sono orgogliosa che Joseph sia un ragazzo campano, e che sia un esempio per il mondo dei giovani da cui vengo… ma soprattutto orgogliosa della nostra città!”