Jump Rope Challenge: restare in forma con Nintendo

Finita la fase di “lockdown”, per gli amanti dello sport è il momento di tornare a frequentare palestre, corsi e praticare attività all’aria aperta. Ma per chi preferisce allenarsi a casa, magari nei ritagli di tempo, Nintendo ha da poco rilasciato Jump Rope Challenge, un software per Nintendo Switch (scaricabile dal Nintendo eShop o tramite la relativa pagina sul sito Nintendo) che fare movimento tra le mura domestiche, sfruttando semplicemente la console. In Jump Rope Challenge, l’obiettivo è semplice: saltare!

Impugnando una coppia di controller Joy-Con come se fossero le estremità di una corda virtuale, i giocatori possono saltare tutti i giorni. Inoltre, due membri della famiglia possono saltare insieme per provare a stabilire un nuovo record, impugnando un Joy-Con a testa. I graziosi coniglietti che appaiono sullo schermo porteranno un sorriso sul volto dei giocatori, mentre i menu semplici e intuitivi e l’assenza di tutorial permettono di iniziare subito a divertirsi.

Chi non è in grado di saltare o teme di disturbare i vicini può piegare le gambe o muovere le braccia per giocare senza fare rumore. Jump Rope Challenge è stato creato da un piccolo gruppo di sviluppatori Nintendo che hanno lavorato da casa in Giappone, con l’obiettivo di permettere a tutti di divertirsi facendo un po’ di movimento, restando a casa.