JVC presenta i nuovi auricolari ad orecchino

JVC amplia la sua gamma di prodotti audio con il lancio dei primi auricolari true wireless open-ear HA-NP1T, progettati per offrire un’esperienza di ascolto innovativa e versatile. Con un design ispirato agli “earcuff” e una forma a orecchino, questi auricolari rappresentano una perfetta combinazione di eleganza, comfort e praticità, ideali per chi vuole restare in contatto con l’ambiente circostante senza rinunciare alla qualità del suono.

Gli HA-NP1T garantiscono un suono chiaro e bilanciato, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 che assicura una connessione affidabile e senza interruzioni. Con un’autonomia complessiva di 24 ore – tra batteria integrata e custodia – questi auricolari sono perfetti per accompagnare l’utente durante tutta la giornata, senza il pensiero di doverli ricaricare frequentemente.

Il design ergonomico degli HA-NP1T offre una vestibilità leggera e comoda, rendendoli ideali per un utilizzo prolungato. Il loro stile a clip-on consente di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante, combinando sicurezza e praticità. Inoltre, possono essere utilizzati con un solo orecchio, adattandosi alle esigenze di chi lavora o si muove in ambienti dinamici.

Gli HA-NP1T sono certificati IPX4, rendendoli resistenti agli schizzi e ideali per un uso quotidiano anche in condizioni meteo avverse. Dotati di controlli touch, attivazione vocale e microfono integrato, offrono un’esperienza d’uso intuitiva sia per gestire la musica sia per le chiamate o il telelavoro. Inoltre, il packaging eco-compatibile dimostra l’impegno di JVC verso la sostenibilità, riducendo l’uso di plastica.

Disponibili in cinque eleganti colorazioni – nero, ghiaccio, teal, bianco e borgogna – gli HA-NP1T sono pensati per adattarsi al gusto personale di ogni utente, aggiungendo un tocco di stile a un accessorio già all’avanguardia.

Gli auricolari JVC HA-NP1T saranno disponibili da dicembre sullo store online JVC, su Amazon e presso i principali rivenditori, al prezzo consigliato di €129,99.