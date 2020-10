JVC presenta le sue prime cuffie con tecnologia True Wireless

La comodità assoluta della tecnologia True Wireless è da oggi disponibile anche all’interno della gamma di cuffie JVC , grazie al lancio dei nuovi modelli HA-A7T.

Pensata sopratutto per un pubblico giovane, la nuova serie di cuffie JVC HA-A7T è costituita da modelli pratici e in differenti livree colorate (nero, bianco, blu e rosa) in linea con la miglior tradizione dello storico marchio giapponese.

Garantiscono fino a 15 ore di utilizzo wireless, sono a prova di pioggia (IPX4) e dispongono di un microfono integrato per chiamate a mani libere. Il controllo dei principali comandi così come la gestione del volume avvengono tramite protocollo Bluetooth 5.0. Sono anche compatibili con la funzione di assistente vocale, possono quindi essere facilmente utilizzati con la varietà di assistenti virtuali smart ora ampiamente in uso. E per una sempre maggiore comodità, una volta tolti dalla custodia di ricarica si accendono automaticamente e si connettono al dispositivo.

I modelli HA-A7T in 4 colorazioni saranno disponibili a partire da ottobre 2020 , ad un prezzo di €59,90