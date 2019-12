Kaido e Big Mom giocabili in One Piece Pirate Warriors 4

Kaido e Charlotte Linlin, conosciuta anche come Big Mom, saranno giocabili in One Piece Pirate Warriors 4. I due personaggi porteranno distruzione sul campo di battaglia grazie ai loro attacchi e alle trasformazioni che gli permetteranno di usare appieno i poteri dei rispettivi Frutti del Diavolo.

One Piece Pirate Warriors 4 sarà disponibile dal 27 marzo 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

