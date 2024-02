Kappa presenta le borse ECO RAMBLER realizzate in nylon riciclato

Realizzare prodotti che abbiano un minore impatto ambientale, senza rinunciare alla cura dei dettagli tecnici ed estetici. È questa la “missione” del marchio Kappa, che presenta le ECO RAMBLER, borse realizzate principalmente in Nylon riciclato, capaci di coniugare look classico e linee minimali, resistenza e sostenibilità.

La linea al momento include 5 modelli: un capiente borsone da sella, una borsa da serbatoio, un borsello da gamba, una laterale singola (trasformabile in zaino) e la coppia di laterali RB100RS.

Spaziose ma non ingombranti e acquistabili anche separatamente, queste borse offrono una capienza di 14 litri cadauna. Si fissano velocemente sotto la sella e alla pedalina mediante 4 cinghie regolabili e possono essere trasportate anche “cross body” grazie alla presenza di una tracolla, anch’essa regolabile in lunghezza.

Il corpo principale è in Nylon riciclato 470D, mentre la fodera interna è in Nylon 190T waterproof Non-Dyed (non tinto), per evitare sprechi di acqua, energia e scarichi di tintura.

La resistenza all’acqua è incrementata dalla chiusura ermetica roll-top con strap e buckles in metallo.

Gli altri materiali che compongono le RB100RS sono il PVC antiscivolo sul retro per proteggere la carena della moto, un tessuto antifiamma sul fondo e la leggerissima PE FOAM per il sostegno interno.

Non mancano infine numerosi dettagli tecnici a favore del comfort. Tra questi 2 ampie tasche laterali con chiusura a patella e una frontale con bottone, oltre al comodo sistema M.O.L.L.E. sul davanti + un sistema di anelli sul retro per regolare la posizione della borsa sul veicolo. Immancabili i numerosi D-RING di aggancio, rigorosamente in PP riciclato.