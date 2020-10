Kasanova Home Scent, idee regalo per la casa

Sensazioni di avvolgenti fragranze profumate, emozioni di rilassanti effetti luminosi, tra vapori che si nebulizzano nell’aria di casa a creare la più dolce atmosfera

L’aroma terapia firmata Kasanova è un concentrato di charme e relax, nel fascino di un ambiente accogliente e distensivo. In mostra negli store una gallery di articoli esclusivi che, oltre a regalare benessere, offrono un mix di design e tecnologia. Diffusori wi-fi con cromoterapia regolabile comodamente anche dal proprio smartphone, diffusori bluetooth con sveglia e led per luce notturna e diffusori elettrici di oli essenziali o a vibrazioni ultrasoniche. Inoltre candele per tutti gli olfatti, dal mandarino alla magnolia, al lino bianco, alle sfiziose douceur sucree, Portofino e pink champagne o quelli con i segni zodiacali.

Diffusore elettrico di aromi con luci led

Design minimal e moderno per un prodotto funzionale, che permette di diffondere nella stanza aromi piacevoli, ma anche bello da vedere. Il diffusore di aroma elettrico garantisce una nebulizzazione delicata, assicurando una diffusione uniforme del profumo e creando un’atmosfera gradevole e rilassante. In vendita a 39,90 €

Diffusore aroma con sveglia con sistema bluetooth e luce led

Crea in casa un’atmosfera rilassante e profumata, perfetta per conciliare il sonno e per regalarti una pausa di relax durante la giornata. Perfetto da posizionare sul comodino accanto al letto. Il diffusore di aromi e oli essenziali, è dotato di altoparlante bluetooth e LED per la luce notturna. Include un sistema di sveglia intelligente con orologio integrato e dotato di funzione per attivare lo spegnimento automatico. Il diffusore si spegne automaticamente quando il livello dell’acqua è basso. In vendita a 49,90 €

Diffusore d’aroma wi-fi bimar, con cromoterapia

Il diffusore d’aroma è ideale per diffondere piacevoli fragranze, creando un’atmosfera di benessere e relax negli ambienti domestici. Nebulizza la miscela di acqua ed essenze tramite ultrasuoni, rilasciando una piacevole brezza nella stanza. Con l’aggiunta di un paio di gocce di oli essenziali idrosolubili, inoltre aiuta ad alleviare i disturbi del sonno e a mascherare sgradevoli odori in casa. Tramite connessione Wi-Fi e controllo vocale Amazon Alexa e Google Assistant, è possibile impostare a distanza l’intensità del vapore, il timer a 1, 3, 6 o 24 ore e regolare le variazioni di luci della cromoterapia su ciclica o fissa. Quando l’acqua nel serbatoio da 300 ml finisce, si spegne da solo. L’adattatore è incluso. In vendita a 29,90

Profumatore per ambienti, da 300 ml, light acqua

Il profumatore che rendere unici ambienti lavorativi o domestici, cullando i sensi verso un’oasi di aromaterapia. La struttura in vetro permette una perfetta stabilità, consentendovi di posizionare il profumatore e mantenere in completa autonomia le bacchette in legno. La diffusione dell’aroma è garantita dalle bacchette che assorbono e rilasciano la fragranza nell’aria. In vendita a 14,90 €

Olio essenziale energizzante pumilio con contagocce, da 10 ml

Flaconcino di oli essenziali naturali al pompelmo e arancia dolce con contagocce, da 10 ml. Acquistalo con il diffusore di essenze per ambienti, per profumare e igienizzare l’aria di casa.

Gli oli essenziali Pumilio sono arricchiti con agenti antibatterici che permettono di migliorare e purificare l’aria di casa, assicurando al contempo una gradevole profumazione. Flacone da 10 ml dotato di pratico contagocce per dosare al meglio l’olio essenziale contenuto al suo interno. Con la sua miscela naturale di pompelmo e arancia dolce con funzione energizzante, è ideale per profumare e igienizzare l’aria delle stanze di casa tramite diffusori di essenze per ambienti. In vendita a 6,95 €

Diffusore elettrico di aromi con vibrazioni ultrasoniche

Diffusore d’aromi elettrico Aurora, la soluzione ideale per inondare la casa di dolci fragranze. Per l’utilizzo sarà sufficiente sollevare la copertura smontabile, riempire il serbatoio con acqua e infine aggiungere un olio essenziale a piacimento. Dotato di vibrazioni ultrasoniche e luci interne che consentono di illuminare dolcemente le stanze, sarà il complemento d’arredo perfetto per momenti di relax. Il design pulito e essenziale rende il diffusore adatto a qualsiasi tipo di ambiente. In vendita a 29,90 €