Kawasaki: arriva la piccola sportiva ZX-4R

Kawasaki annuncia l’introduzione di una nuova motocicletta nella classe delle medie supersportive.La nuova ZX-4R entra di diritto nella famiglia Ninja ZX.

La Ninja ZX-4R, nella sua versione più performante sarà dotata di un motore che eroga 80 CV che va ad equipaggiare un telaio leggero e compatto ispirato a quello della Ninja ZX-25R. Questa configurazione permette una percorrenza in curva e una sensazione di accelerazione proprie di una moto da corsa.

La Ninja ZX-4R sarà l’unica supersportiva 400cc con un motore a quattro cilindri in linea nella sua categoria. Eredita lo stile aggressivo e l’equipaggiamento premium che ci si aspetta di trovare su una motocicletta appartenente alla famiglia Ninja ZX.

Il cuore di questa piccola Supersport è un motore DOHC a 4 cilindri in linea raffreddato a liquido da 399 cc di nuova concezione. Basato sulla tecnologia della leggendaria serie Ninja ZX di Kawasaki, è in grado di erogare una potenza massima di 57 kW (77 CV) e con air box in pressione una potenza di 59 kW (80 CV) *. Il motore è stato concepito per coniugare un’importante coppia ai bassi e medi regimi ed una grande potenza agli alti regimi rendendola ideale sia per l’uso quotidiano che per la guida sportiva in pista.

In termini di ciclistica, la configurazione scelta è stata incentrata sull’esaltare le eccellenti doti di maneggevolezza, il telaio è ispirato ad alcuni elementi ed al design della Ninja ZX-10RR World Superbike. Dotata di un telaio a traliccio in acciaio ad alta resistenza e da un forcellone curvo di tipo lungo, la ciclistica raggiunge una distribuzione ideale del peso anteriore-posteriore oltre a un eccellente equilibrio tra rigidità e flessibilità, offrendo tanta agilità ed un ottimo feedback al pilota.

La forcella anteriore è un’avanzata Showa SFF-BP (la Ninja ZX-4SE e Ninja ZX-4RR sono dotate di un meccanismo di regolazione del precarico) mentre il retrotreno è equipaggiato da un sistema di sospensione posteriore orizzontale back-link che offre le stesse caratteristiche progressive che troviamo sulla ZX-10R, contribuendo alle superbe prestazioni di maneggevolezza tipiche della Ninja. Inoltre, la variante Ninja ZX-4RR presenta lo stesso tipo di ammortizzatore posteriore Showa BFRC-lite della Ninja ZX-10R.

Il sistema frenante, dotato di doppi dischi anteriori semi-flottanti da φ290 mm e pinze radiali monoblocco, al posteriore utilizza un disco da φ220 mm di grande diametro. Il pacchetto complessivo offre un elevato mordente ed un’eccellente sensibilità di frenata, risposta e potenza. In termini di efficacia frenante e aderenza, la combinazione di pneumatici 120/70 anteriore e 160/60 al posteriore si sposa perfettamente alla dinamica della Ninja ZX-4R e fornisce un’eccellente stabilità alle alte velocità e nelle percorrenze di curva.

Anche l’elettronica ha un posto di rilievo su questa nuova motocicletta, sono presenti infatti riding mode integrati che uniscono le funzionalità KTRC (Kawasaki Traction Control) al Power Mode, potendo scegliere tra quattro diverse modalità: Sport, Road, Rain e Rider (manuale). Il pilota può facilmente selezionare la mappa appropriata per adattarsi alle condizioni dell’asfalto o per adattare la moto al proprio stile di guida. Sulla Ninja ZX-4R SE e sulla Ninja ZX-4RR è montato di serie un KQS (Kawasaki Quick Shifter) bi-direzionale che consente di cambiare marcia senza frizione.

Il dashboard della Ninja ZX-4R, è costituito da uno schermo LCD a colori completamente digitale da 4,3 pollici che offre un’elevata visibilità e un percepito di alta qualità. La modalità Track, di facile lettura, permette di visualizzare i tempi sul giro la marcia inserita e i regimi del motore superati i 10.000 giri/min. L’applicazione Kawasaki RIDEOLOGY può essere utilizzata per connettersi allo smartphone ed utilizzare una serie di funzioni, tra cui la registrazione di informazioni sul percorso GPS e quelle sulla guida del veicolo.