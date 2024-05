Kawasaki Meet n’ Greet: appuntamento sul Passo della Raticosa

Il 18 maggio, lo Chalet Raticosa si colorerà nei colori di Kawasaki per celebrare il secondo Meet n’ Greet, un evento dedicato agli appassionati delle due ruote ideato dalla casa di Akashi. Dopo essersi registrati, i partecipanti potranno gustarsi un caffè offerto da Kawasaki prima di riprendere la strada lungo gli itinerari dell’Appennino tosco-emiliano.

Questo evento nasce con l’intento di offrire una breve pausa di ristoro agli appassionati di moto, legando l’anima giapponese di Kawasaki al tessuto territoriale italiano, in un rituale che unisce due nazioni apparentemente distanti ma profondamente connesse. In questa edizione del Meet n’ Greet, sarà presente pilota di WorldSBK Axel Bassani, con cui avremo diverse occasioni di incontro nel corso della giornata. Sarà allestito il “Kawasaki Village”, dove i motociclisti potranno parcheggiare le loro moto, registrarsi al welcome desk e ricevere un kit di benvenuto dedicato all’evento.