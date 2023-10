Kawasaki: una Special Edition per celebrare i 40 anni della Ninja

Nel corso degli ultimi quattro decenni, il marchio Ninja ha saputo conquistare il cuore degli appassionati di motociclette sportive in tutto il mondo. Mantenendo sempre fede alle proprie radici, la costante evoluzione di questo iconico marchio si è sempre basata sulla tecnologia, trasformando Ninja non solo in un nome universalmente riconoscibile, ma anche in uno stile di vita per molti motociclisti.

Ora, in occasione del quarantesimo anniversario, Kawasaki presenta una gamma di modelli Ninja rinnovati per celebrare quattro decenni di prestazioni e innovazione. Questi modelli saranno svelati in anteprima dal vivo all’EICMA 2023 e iniziano già a stupire con un’anteprima virtuale: c’è la Ninja ZX-10R, celebre per aver conquistato numerosi titoli nel campionato mondiale Superbike; la Supersport Ninja ZX-6R da 636cc e la più recente Ninja ZX-4RR.

Ogni modello sarà disponibile in una sorprendente livrea che richiama le memorabili colorazioni degli anni ’90, con sfumature di verde, blu e bianco e il logo Kawasaki che troneggia sulla carena inferiore, proprio come sulle moto vincenti di tre campionati endurance dell’epoca. Questa distintiva livrea, originariamente adottata per la serie ZXR del 1989, rievoca un’atmosfera retro, ma al tempo stesso appare fresca e attuale.

Ogni motocicletta sfoggerà con orgoglio il logo del quarantesimo anniversario sul serbatoio, e la combinazione di colori è stata meticolosamente studiata per adattarsi alle carene. Il logo Kawasaki è stato ripreso da disegni originali, persino i caratteri che indicano la cilindrata sul codino richiamano quell’epoca.

L’aggiunta di cerchi verde lime in combinazione con il telaio e il forcellone color argento dimostra l’attenzione ai dettagli che Kawasaki ha posto nell’omaggiare questo anniversario speciale. Questi modelli del quarantesimo anniversario saranno disponibili insieme alle colorazioni già annunciate per la stagione 2024, rappresentando un omaggio tangibile e significativo a un marchio universalmente riconosciuto e rispettato.