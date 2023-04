Kia: Andrea Frignani è il nuovo PR Manager

Oggi, Kia Italia ha annunciato il ritorno di Andrea Frignani nel ruolo di PR Manager, all’interno del Team di Marketing Communication & CRM diretto da Giuseppe Mazzara. L’inizio della carriera di Frignani nel mondo automotive, infatti, ha coinciso con la nascita della filiale italiana del marchio coreano, per la quale aveva lavorato nel dipartimento PR.

Dopo più di 10 anni passati in BMW Motorrad Italia, prima come PR & Communication Coordinator e poi nell’area Experience and Community Marketing, adesso Andrea Frignani trova un’azienda in forte ascesa e ambiziosa nel diventare il leader nel settore delle soluzioni di mobilità sostenibile.