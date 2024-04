Kia conquista il Car Design Award 2024 per il Brand Design Language

Kia è stata onorata di ricevere, nel corso della cerimonia del prestigioso Car Design Award 2024, il riconoscimento per il suo ‘Brand Design Language’.

Kia è stata premiata per aver lanciato sul mercato prodotti diversi ma realizzati con il medesimo orientamento progettuale, ispirato alla filosofia di design “Opposites United”. In linea con la sua visione di fornire soluzioni di mobilità sostenibile, la filosofia rafforza le idee di design e di valore per il cliente, trasferendolo in tutti i veicoli leader di mercato di Kia.

Tra i nuovi modelli Kia premiati di recente per il loro design straordinario, l’avveniristico SUV EV9, totalmente elettrico, è stato insignito con due dei tre premi automobilistici più importanti al mondo, tra cui il “World Car of the Year 2024” e il “North American Car, Utility e Truck of the Year 2024”. Kia, sempre con EV9, si è aggiudicata anche il prestigioso Gold Award agli iF Design Awards.

Fin dalla sua nascita negli anni ’80, il Car Design Award si è caratterizzato come riconoscimento globale per i team di progettazione delle più innovative concept car, dei migliori modelli di serie e del più rivoluzionario linguaggio di design complessivo. La giuria, composta da giornalisti specializzati automotive e da design di fama internazionale, ammette alla fase finale del premio unicamente 10 auto di serie e 10 concept car dell’ultimo anno, nonché il linguaggio del design di soli cinque brand.