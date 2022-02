Kia e Camera Nazionale della Moda Italiana insieme per esaltare design e innovazione

Kia Italia e Camera Nazionale della Moda Italiana iniziano un percorso di collaborazione a livello locale. Grazie alla firma dell’accordo, la filiale italiana del brand coreano e la prestigiosa associazione no-profit che, dall’anno della sua nascita, 1958, promuove lo sviluppo della Moda Italiana e si propone di tutelarne l’immagine, sia in Italia sia all’estero, iniziano un cammino di collaborazione per tutto il 2022.

I punti di contatto tra Kia e CNMI saranno molteplici, lavorando attivamente durante le Milano Fashion Week, condividendo contenuti online sulle rispettive piattaforme e soprattutto promuovendo un vero e proprio contest, il Kia Designers Award, dedicato a studenti e a giovani talenti. Proprio sul tema del design, Kia Italia potrà valorizzare il nuovo corso del design di Kia “Opposites United”.

Durante il 2022 ci sarà inoltre occasione per raccontare e valorizzare i prodotti e i lanci previsti da Kia, con particolare attenzione a Nuovo Sportage, Nuova Niro ed EV6.10

“Siamo lieti di essere arrivati alla firma di questo accordo – commenta l’Amministratore Delegato di Kia Italia Giuseppe Bitti – Grazie a Camera Nazionale della Moda Italiana avremo l’occasione di dare il giusto supporto locale in termini di visibilità all’interno del sistema moda e posizionamento a prodotti che si distinguono per la ricercatezza e l’eleganza del design come Nuovo Sportage, in arrivo proprio in questi giorni sul mercato italiano, Nuova Niro e il nostro crossover elettrico EV6”.

“Poter contare su una realtà così prestigiosa sarà occasione per evidenziare il talento dei designer emergenti che potranno sicuramente dare un valore aggiunto alla valorizzazione estetica dei nostri prodotti – spiega Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & CRM Director di Kia Italia – Per far ciò, attiveremo a livello locale una serie di iniziative sia online che offline capaci di comunicare in maniera ancora più efficace al nostro nuovo target”