Kia Electric Days: ecco la gamma elettrificata Ibrido, plug in o 100% elettrico

Kia Italia ha presentato alla stampa italiana la propria offerta in materia di gamma elettrificata. Il piano dell’offerta si colloca all’interno di uno scenario strategico globale che riscrive i valori e l’essenza del brand Kia dopo la trasformazione presentata al mondo nel gennaio 2021. Al centro di questa rivoluzione ha trovato un posto di primo piano il tema della sostenibilità e della sensibilità alle tematiche ambientali, ponendo come obiettivo ambizioso quello della leadership mondiale nelle soluzioni di mobilità sostenibile.

“Mai come oggi siamo lieti di poter presentare una gamma così articolata in termini di soluzioni elettrificate – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Kia Italia, Giuseppe Bitti – Questo rappresenta il segno tangibile del nostro impegno nel conseguimento dell’ambizioso obiettivo di leadership in questo campo. Sia da un punto di vista commerciale che di impegno aziendale stiamo investendo risorse ed energie per poter trasmettere quello che per noi è un paradigma di assoluta eccellenza”.

Il primo step fondamentale della strategia di Kia è rappresentato dal programma per raggiungere entro il 2045 la carbon neutrality, che poggia su tre pilastri chiave: “Mobilità sostenibile”, “Pianeta sostenibile” ed “Energia sostenibile”.

Pe questa ragione, Kia sta accelerando sulla transizione dai veicoli con motore a combustione interna (ICE) a una gamma articolata di veicoli ecologici, che include BEV di nuova generazione e veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV). Per raggiungere l’obiettivo zero emissioni nella fase di utilizzo del veicolo, Kia imprimerà una forte accelerazione all’attuazione della sua strategia racchiusa nel Plan S.

Kia si è posta l’obiettivo di offrire entro il 2035 una gamma modelli 100% elettrici in Europa. Sugli altri principali mercati del mondo l’azzeramento delle emissioni sarà raggiunto entro il 2040 con una gamma veicoli composta esclusivamente da modelli BEV e FCEV.

Questa scelta è dovuta alla volontà di Kia di compiere enormi passi in avanti nel ridurre drasticamente le emissioni di carbonio partendo proprio dall’azzeramento delle sue emissioni nella circolazione.

Nel 2028 debutterà il primo modello FCEV di Kia. Si tratta di uno dei pilastri fondamentali del piano annunciato da Hyundai Motor Group “Hydrogen Vision 2040”. Il Gruppo ha svelato la sua intenzione di utilizzare anche la tecnologia delle celle a combustibile per raggiungere la carbon neutrality. Nel dettaglio Kia, sempre sul tema idrogeno, intende incrementare anche la ricerca su ulteriori modalità di utilizzo di questa tecnologia, applicandola alle future soluzioni di mobilità.

Kia contemporaneamente sta operando anche sul controllo e sulla riduzione delle emissioni dei suoi fornitori. A questo proposito viene creato un sistema di monitoraggio delle emissioni delle aziende partner entro il 2022 e sulla base dei risultati registrati dovrà portare soluzioni nell’ottica della sostenibilità. Un elemento chiave di questo piano prevede l’impiego di “acciaio verde” (prodotto in un processo eco-compatibile in cui l’uso dei combustibili fossili viene ridotto al minimo) poiché l’industria siderurgica tradizionalmente è uno dei maggiori inquinatori a livello mondiale.

Non solo. Kia punta a raggiungere entro il 2045 quota emissioni zero in ogni fase del suo ciclo produttivo, inclusi tutti i siti di produzione, in linea con l’adesione al programma RE100 annunciata da Hyundai Motor Group e da tutte le sue subsidiary nel luglio scorso. RE100 di Climate Group è un’iniziativa per la transizione al 100% verso fonti rinnovabili nella produzione di energia.

I prodotti chiave della transizione elettrificata:

EV6 il Crossover detentore del COTY 2022

Kia EV6 è arrivata sul mercato imponendosi come riferimento per i veicoli 100% elettrici a zero emissioni. Grandissima autonomia, sistema di ricarica ultraveloce a 800 V e stile distintivo da crossover, sono solo alcune delle tante prerogative che caratterizzano questa vettura rivoluzionaria. EV6 è il primo veicolo progettato sulla nuova piattaforma sviluppata specificatamente ed esclusivamente per i veicoli elettrici (BEV) da Kia. A corollario di tutto ciò, Ev6 è la prima vettura coreana ad essersi aggiudicata il prestigio “Car Of The Year 2022”.

La potenza, assicurata esclusivamente con energia elettrica, può essere generata in modalità dual motor AWD o a trazione posteriore. La ricarica con tecnologia high-tech a 800 V permette a EV6 di passare dal 10 all’80% di carica della batteria in soli 18 minuti; la versione GT, progettata per garantire prestazioni entusiasmanti, accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e raggiunge una velocità massima di ben 260 km/h.

Sportage, ispirazione senza limiti

La quinta generazione di Sportage, il Suv best seller di Kia, è stata specificamente progettata per il mercato europeo, con l’intento fondamentale di stabilire nuovi parametri di riferimento nel segmento dei SUV in Europa.

I propulsori ibridi di ultima generazione migliorano ulteriormente le potenzialità della nuova generazione europea di Sportage, poiché riducono in modo drastico le emissioni, aumentando contemporaneamente il risparmio di carburante. La versione ibrida plug-in (PHEV), inoltre, rappresenta una novità assoluta di grande rilievo per Sportage, offrendo la possibilità di percorrere la maggior parte dei trasferimenti quotidiani, per lavoro o per piacere, in modalità esclusivamente elettrica. Su Sportage Plug-in Hybrid, il motore turbo è affiancato da un motore elettrico da 66,9 kW servito da una batteria ai polimeri di ioni di litio da 13,8 kWh. L’abbinamento dei due propulsori porta la potenza totale erogata dalla versione Plug-in a 265 CV, di cui 180 CV provenienti dal motore T-GDI. Il pacco batterie di Sportage Plug-in Hybrid può essere ricaricato con una potenza massima fino a 7,2 kW in AC.

Gamma Niro, il nuovo sound dell’elettrificazione

Sono passati quasi 10 anni da quando nel 2013 Kia presentò al Salone di Francoforte il primo concept della Kia Niro, un progetto innovativo che ha rappresentato il primo passo di Kia verso il cammino dell’elettrificazione. Niro ha poi visto la luce nel 2016 debuttando sul nostro mercato con una gamma di powertrain esclusivamente elettrificati: HEV, PHEV e full EV.

Forte di questo successo che si è protratto fino a oggi, Kia ha riprogettato completamente Niro per rispondere in maniera ancora più puntuale alle aspettative degli automobilisti contemporanei. La nuova generazione dell’apprezzato crossover si propone con due propulsori elettrificati (ibrido e plug in) e una soluzione 100% elettrica, con nuovi materiali ecologici e sostenibili per gli interni e dotazioni di sicurezza di altissimo livello.

Con nuova Niro, Kia porta al centro della propria offerta il tema della sostenibilità. I modelli PHEV (ibrido plug-in) e HEV (ibrido elettrico) utilizzano il collaudato motore a benzina Smartstream 1.6 GDI di Kia abbinato al cambio automatico a doppia frizione a sei marce di seconda generazione (6DCT). Il motore GDI è stato riprogettato con l’introduzione di nuovi cuscinetti a basso attrito; il cambio è stato ottimizzato per una maggiore efficienza, anche con la rimozione dell’ingranaggio della retromarcia, che ha consentito di risparmiare 2,3 kg di peso. Sulla nuova generazione di Niro, pertanto, la retromarcia avviene esclusivamente ad opera del motore elettrico, eliminando le emissioni allo scarico durante le manovre.

L’ unità a quattro cilindri sviluppa una potenza massima totale di 141 CV calcolata considerando l’apporto del motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 32 kW dell’HEV. Grazie a un motore elettrico più potente da 62 kW, la versione PHEV sviluppa invece una potenza massima combinata di 183 CV ed è in grado di offrire un’autonomia elettrica fino a 65 km (nel ciclo WLTP combinato, con ruote da 16 pollici) a emissioni zero, ideale per la gran parte dei tragitti pendolari, affrontati quotidianamente dalla maggior parte degli automobilisti urbani. La variante BEV di nuova Niro completa l’offerta ecologica e con 460 km (WLTP) di autonomia a trazione 100% elettrica con prestazioni brillanti, grazie ai 150 kW di potenza disponibile tra 6.000-9.000 giri/min e una coppia di 255 Nm (26,0 kgf.m) rappresenta l’apice dell’offerta della nuova gamma Niro. La velocità massima di questo modello elettrico è di 167 km/h e lo scatto da 0-100 km/h avviene in soli 7,8 secondi: viaggi confortevoli, sicuri in qualsiasi condizione diventano quindi realtà. Il coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,29 inoltre, assicura la minima resistenza aerodinamica e la massima efficienza energetica.

XCeed Plug-in Hybrid, arriva il facelift

XCeed, il crossover di successo della famiglia Ceed, forte di oltre 120.000 unità vendute in Europa, si presenta ora con un nuovo design esterno più sportivo e contemporaneo e un abitacolo ancor più sofisticato. In ossequio al ruolo ben definito di Sustainable Mobility Solutions Provider, Kia propone sul mercato nuova XCeed con un’ampia gamma di powertrain altamente efficienti ed elettrificati per soddisfare qualsiasi esigenza. XCeed nella versione Plug-in Hybrid (PHEV), con pacco batteria ricaricabile, garantisce un’autonomia completamente elettrica di 48 km nel ciclo misto, equivalenti a ben 60 km di guida in città. L’offerta motori prevede anche propulsori a basso consumo di carburante in versione sovralimentata mediante turbocompressore a bassa inerzia abbinati a sistemi mild-hybrid, che fanno di XCeed il crossover ideale per lo stile di vita dell’automobilista contemporaneo.

Con nuova XCeed è disponibile anche l’opzione ibrido plug-in (PHEV) che combina un pacco batteria ai polimeri di litio da 8,9 kWh, un motore elettrico da 44,5 kW e un efficiente motore termico aspirato a iniezione diretta GDI a quattro cilindri della serie “Kappa” da 1,6 litri. Abbinato a un cambio a doppia frizione a sei marce (6DCT), questa versione dispone di 141 cv e 265 Nm con un’autonomia completamente elettrica di 48 km, pari a 60 km di guida in città. Ideale per la maggior parte dei trasferimenti giornalieri.