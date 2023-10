Kia EV3 e EV4: i concept che rivoluzionano gli interni con materiali all’avanguardia

Kia ha rivelato ulteriori dettagli riguardo agli interni delle concept car EV3 ed EV4, insieme ai materiali e alle metodologie eco-compatibili utilizzati per la loro creazione, che rivestono un ruolo cruciale nella trasformazione del marchio in un fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile.

Nel processo di sviluppo degli interni dell’EV3, il team di design CMF (Color, Materials, Finish) si è ispirato all’elemento naturale dell’Aria, cercando di armonizzare la luce e la trasparenza all’interno dell’abitacolo. Per quanto riguarda l’EV4, il team CMF di Kia ha impiegato una serie di materiali innovativi e sostenibili per ridurre l’impatto ambientale dei veicoli, conferendo maggiore versatilità nel design e un’ampia varietà di colori e finiture.

Nel caso dell’EV3, la scelta è stata quella di impiegare strutture in fibra naturale, anziché il tradizionale carbonio, per creare sedili ultraleggeri e sottili, con una texture eccezionalmente resistente e sostenibile, impreziosita da tonalità naturali rilassanti. Il team CMF ha anche sviluppato una rivoluzionaria tecnica di rivestimento dei sedili utilizzando la tecnologia 3D Knit, che conferisce alle fibre naturali un effetto tridimensionale sorprendente e una straordinaria sensazione al tatto. Inoltre, riducendo le cuciture e le giunzioni, questo metodo si distingue per la sua eccezionale efficienza tra i rivestimenti per interni auto.

Materiali sostenibili rivoluzionari ispirati alla natura Per quanto riguarda l’interno della consolle dell’EV3, Kia ha adottato un approccio innovativo: invece di produrre il materiale, lo ha fatto crescere. Il micelio, ottenuto dalle radici dei funghi, combina una notevole resistenza con una superficie straordinariamente morbida. Questa biofabbricazione, il processo di sviluppo di materiali coltivati, è una priorità per Kia, poiché consente di creare prodotti e materiali più sostenibili in armonia con la natura. In collaborazione con partner, Kia sta lavorando per accelerare lo sviluppo di questo materiale, aprendo la strada a una futura produzione di materiali coltivati che semplificheranno i processi e si avvicineranno ancor di più alla natura.

Nel design dell’abitacolo dell’EV4, il team CMF di Kia ha preso ispirazione dall’elemento Terra. I tessuti in cotone riciclato al 100% sono stati tinti con coloranti naturali ottenuti dalle radici di robbia e dai gusci di noce, consentendo una gamma praticamente infinita di tonalità e sfumature, grazie all’aiuto della natura. Per creare un’atmosfera di unicità e qualità nell’abitacolo dell’EV4, sono state cucite a mano strisce di tessuto, applicate al vano portaoggetti e al cruscotto, creando un effetto tridimensionale sorprendente, analogo alla finitura 3D Knit utilizzata nei rivestimenti dei sedili dell’EV3.

Per migliorare ulteriormente l’estetica e la funzionalità della consolle dell’EV4, i designer CMF hanno scelto di utilizzare fibre di canapa. La canapa è una pianta a crescita rapida che richiede poche risorse per la coltivazione, il che la rende altamente sostenibile e facilmente modellabile. Questo materiale versatile non solo contribuisce alla sostenibilità ma aggiunge anche un tocco di colore distintivo all’abitacolo del concept EV.

Sebbene molti dei materiali e delle metodologie utilizzati nelle concept car EV4 ed EV5 rappresentino soluzioni in fase di studio per un’implementazione futura, Kia ha una lunga storia di utilizzo di materiali sostenibili nei suoi prodotti, iniziando con l’uso di bioplastica e biofibra di canna da zucchero nella Soul EV del 2014. All’inizio di quest’anno, con il lancio del SUV elettrico di punta EV9, Kia ha intensificato ulteriormente il suo impegno per ridurre al minimo l’impatto ambientale nella produzione di veicoli, introducendo i “10 must-have sustainable items” che includono l’uso di bioplastica, Bio Poliuretano (PU), PET riciclato e materiali provenienti da reti da pesca riciclate.