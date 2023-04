Kia EV6 GT è World Performance Car 2023

Non si arresta il successo di KIA EV6 che dopo aver vinto lo scorso anno il titolo di Car of the Year, adesso si aggiudica, con la versione GT, il World Performance Car 2023.

EV6 GT, crossover a trazione completamente elettrica, si è imposta sull’agguerrita concorrenza delle tradizionali auto sportive a benzina grazie alla potenza combinata assicurata dai due motori, 430 kW (585 CV), all’incredibile accelerazione 0-100km/h di soli 3,5 secondi e per la velocità massima di 260 km/h, abbinate ad una notevole autonomia per lunghe percorrenze.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato da una giuria internazionale composta da 100 giornalisti specializzati di 32 nazionalità diverse ed è stato consegnato durante il New York International Auto Show.

Il Presidente e CEO di Kia Corporation, Ho Sung Song, ha dichiarato, a proposito di questa importante affermazione nel panorama internazionale di EV6 GT: “Conquistare questo premio ai World Car Awards è un onore incredibile. Kia prosegue nel suo percorso di trasformazione che la porterà a divenire leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni di mobilità sostenibile ma, contemporaneamente, continua a proporre veicoli che si contraddistinguono per l’eccezionale funzionalità, ingegnosità, tecnologia e design che vogliono essere di ispirazione.