Kia EV9 vince il prestigioso Red Dot: “Best of the Best”

Kia EV9 è stata premiata con il prestigioso premio “Best of the Best” Product Design 2024 nella categoria Auto e Moto, ai Red Dot Awards. Il successo ottenuto con la conquista del massimo riconoscimento nel concorso di design globale sottolinea l’importante contributo apportato da Kia come brand e, in particolare da EV9, nella definizione di livelli straordinari di innovazione nel design automobilistico.

Il Red Dot: ‘Best of the Best’ award viene assegnato esclusivamente ai modelli più all’avanguardia e conferma ancora una volta il successo del team di design Kia nella definizione di EV9, il primo grande SUV completamente elettrico di punta del brand.

Il Red Dot Design Award è uno dei più prestigiosi premi di qualità del design. Ogni anno una giuria di esperti internazionali seleziona i progetti in base alla qualità del design e al grado di innovazione. Quest’anno, la giuria ha riconosciuto la potenza creativa della filosofia di design “Opposites United” di Kia, esaltando lo straordinario design esterno di EV9, il carattere contemporaneo e le forti linee classiche.

La cerimonia dei Red Dot Award si terrà il 24 giugno 2024 al Teatro Aalto di Essen, in Germania. L’assegnazione del Red Dot Design: “Best of the Best” rappresenterà il 29esimo successo di Kia dal 2009 all’importante concorso di livello mondiale. Quest’ultima affermazione segue gli iF Design Awards 2024, dove EV9 ha conquistato l’ambito premio “Gold”.