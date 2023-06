Kia Italia con il Circuito Tormenta di League of Legends

Kia Italia ha annunciato con entusiasmo la sua collaborazione con il Circuito Tormenta, uno dei più prestigiosi tornei amatoriali di League of Legends in Europa, organizzato da QLASH. Questa partnership nazionale sottolinea l’impegno del marchio nel sostenere l’industria degli esports non solo a livello globale, come sponsor dei Dplus Kia Team in Corea, ma anche attraverso una partnership con i LEC (League Of Legends EMEA Championship).

L’obiettivo comune di Kia Italia e QLASH è quello di fornire opportunità uniche ai giocatori amatoriali di League of Legends, supportando il loro percorso di crescita nel settore degli esports e celebrando il talento emergente, offrendo a tutti la possibilità di esprimersi. La collaborazione con il Circuito Tormenta è particolarmente significativa, poiché il torneo è noto per la sua eccellenza nel promuovere la competitività e l’inclusività nel panorama amatoriale di League of Legends.

Grazie a questa partnership, Kia Italia avrà l’opportunità di sostenere gli aspiranti giocatori e contribuire all’evoluzione del Circuito Tormenta in una piattaforma ancora più prestigiosa per l’acquisizione di esperienza, fornendo ai team anche la possibilità di scoprire nuovi talenti.

Inoltre, nell’ambito di questa collaborazione, Kia Italia organizzerà tre entusiasmanti eventi presso la nuova Kia Energy House a Roma. Questi eventi offriranno ai partecipanti e agli appassionati di League of Legends l’opportunità di vivere l’esperienza unica del Circuito Tormenta in un ambiente innovativo e coinvolgente.

La partnership tra Kia Italia e QLASH è stata resa possibile grazie alla collaborazione di ABU Media, la concessionaria di pubblicità ufficiale dei QLASH, e Innocean, che ha svolto un ruolo di primo piano come agenzia leader. Questa sinergia tra diverse realtà dimostra l’importanza e l’interesse crescente per gli esports, creando un’opportunità unica per Kia Italia di unirsi a un torneo di alto livello come il Circuito Tormenta e contribuire allo sviluppo della comunità di giocatori amatoriali di League of Legends.

“Kia Italia è entusiasta di realizzare questa attivazione a livello nazionale con QLASH e diventare sponsor ufficiale del Circuito Tormenta”, ha dichiarato Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & CRM Director di Kia Italia. “L’industria degli esports sta vivendo una crescita senza precedenti e, come brand globale all’avanguardia, siamo lieti di sostenere i giocatori di League of Legends nell’esplorare il loro potenziale e realizzare i loro sogni. Siamo fermamente convinti che questa iniziativa fornirà un valore aggiunto a tutti i partecipanti del Circuito Tormenta e contribuirà a migliorare la percezione del nostro brand a livello nazionale sul target degli esports.”

La collaborazione con Kia Italia è un passo avanti significativo per QLASH e per il Circuito Tormenta”, ha dichiarato Luca Pagano, CEO di QLASH. “Siamo entusiasti di collaborare con un marchio all’avanguardia come Kia, che condivide la nostra passione per l’innovazione e il futuro. Insieme, miriamo a creare esperienze indimenticabile per le nuove generazioni.”