Kia K4: berlina sportiva e super tecnologica

Kia ha presentato la nuovissima berlina compatta a quattro porte, la K4, al suo debutto globale in occasione del New York International Auto Show 2024.

Con un design estremizzato verso i quattro angoli e proporzioni stilistiche audaci, secondo i principi del design di “Opposites United” di Kia, K4 rappresenta una interpretazione potente e dinamica della next generation di berline compatte secondo Kia.

Con una lunghezza complessiva di 4,71 m. (185,4 inches) e una larghezza di 1,85 m. (72,8 inches), K4 diventa la berlina compatta più larga e con l’impronta a terra più grande del segmento. I passeggeri posteriori hanno a disposizione uno spazio per le gambe di 96,5 cm (38 inches) e per la testa di 94,7 cm (37,3 inches), valori che pongono K4 ai vertici della categoria. I fari e le luci posteriori di serie a LED, orientati verticalmente, prendono ispirazione dall’ammiraglia EV9 ed evidenziano attraverso la firma luminosa profili pronunciati sia alla vista frontale sia a quella posteriore. Le maniglie delle porte posteriori nascoste nel montante C sottolineano le proporzioni da fastback di K4 e catturano l’attenzione sulla apertura arretrata. Il bagagliaio, versatile e convenzionale da 4,13 metri cubi di capacità (14,6 piedi), completa il quadro da berlina compatta.

L’interno di K4 alza il livello per l’intero segmento di mercato. Il fulcro dell’ampio ed accogliente abitacolo è la strumentazione digitale integrata di serie: una novità nel segmento delle berline compatte e un elemento di design a sé stante. L’avanzato sistema operativo Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) con funzionalità OTA, che ha debuttato per la prima volta sull’ammiraglia EV9, proietta le informazioni su un display digitale di quasi 76 cm (30 pollici). Il sistema operativo ccNC elabora più velocemente e con maggiore precisione i dati inoltre permette di attivare con un semplice tocco sullo schermo i comandi rapidi utilizzati più di frequente. Wireless Apple CarPlay e Android Auto sono di serie su tutti i modelli K4.

K4 sarà a trazione anteriore con possibilità di scelta tra due propulsori. Il motore standard da 2,0 litri da 147 cavalli e 179 Nm di coppia (132 lb.-ft.), abbinato ad un cambio a variazione intelligente (IVT).

Un motore turbo da 1,6 litri da 190 cavalli e 264 Nm di coppia (195 lb.-ft.) abbinato ad un cambio automatico a 8 rapporti. Le leve del cambio al volante e la pedaliera sportiva completano il pacchetto più sportivo. K4 GT-Line Turbo eroga potenza in modo fluido a basse velocità, risponde rapidamente e offre un’esperienza di guida coinvolgente. Solo sui modelli K4 GT-Line e GT-Line Turbo è stata prevista una sospensione posteriore multi-link che incrementa l’assorbimento e la tenuta di strada, per un’esperienza di guida dai toni decisamente più sportivi.