Kia lancia l’operazione #ITALIAKIAMA

Con la proroga del lockdown al 13 aprile, continua l’isolamento per contenere il contagio da Covid-19. Un nemico oscuro e terribile che nella maggior parte dei casi ha stravolto le nostre vite facendoci cambiare abitudini passando allo smartworking dalle proprie abitazioni alla corsa al servizio a domicilio per l’approvvigionamento dei beni di prima necessità. Tutta questa richiesta ha però creato saturazione e difficoltà di accesso ai servizi di delivery alle fasce più sensibili della popolazione costringendoli così a lunghe code fuori dai supermercati.

Partendo da questa valutazione, Kia Italia si è fatta promotrice – mettendo a disposizione una flotta di vetture – di #Italiakiama, la piattaforma di solidarietà per la consegna a domicilio della spesa per anziani e persone con disabilità. Il progetto nasce grazie all’ intuizione di Young Digitals, società di Acqua Group e nuova agenzia social di Kia, che ha proposto lo sfruttamento della meccanica del portale Supermercato24 per lo sviluppo di un progetto di solidarietà durante l’emergenza in corso dettata dall’epidemia di Coronavirus in collaborazione con l’iniziativa Milano Aiuta del Comune di Milano e con il Comune di Opera.

“Abbiamo subito preso atto della situazione e di conseguenza adattato la nostra strategia di comunicazione – spiega Giuseppe Mazzara, Marketing Communication & CRM Director di Kia Motors Company Italy – immediatamente ci siamo fatti promotori della campagna #iorestoacasa adattando tutti nostri materiali di comunicazione per guidare l’utente verso una fruizione online, poi evolvere con un vero e proprio contributo sociale attivo a supporto della collettività con l’iniziativa #italiakiama con la proroga del lock down. Partiremo da subito con Milano e Opera, ma l’intento è quello di estendere l’attività di provincia in provincia non appena possibile”.