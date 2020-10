Kia Picanto: la city car si rinnova

Kia presenta la gamma della nuova Picanto. La piccola di famiglia cresce sia nello stile che nei contenuti tecnologici, puntando ai vertici della categoria in termini di offerta.

Dal punto di vista del design esterno la gamma ha ricevuto un importante affinamento con aggiornamenti significativi apportati in particolare agli allestimenti sportivi GT-Line e X-Line. Il risultato è ora un aspetto più giovane e distintivo.

ll “volto” di entrambe le Picanto GT-Line e X-Line è stato rivisto per ottenere una maggiore personalità e caratterizzazione. La tipica griglia “tiger nose” è stata aggiornata ed ora presenta una cornice cromata che si estende nella parte più bassa dei fanali, anch’essi riprogettati.

Le modifiche apportate hanno dato vita ad un design più muscoloso e rassicurante per l’allestimento X-Line, mentre per i modelli GT-Line c’è un collegamento visivamente percepibile con i modelli GT ad alte prestazioni della gamma Kia. Le GT-Line si riconoscono per le prese d’aria accentuate e per i paraurti in tinta carrozzeria con inserti nero lucido e fendinebbia incorporati; le X-Line per gli inserti che richiamano l’aspetto delle piastre paramotore di protezione dei SUV in finitura metallica con logo X-Line, collocato dentro una cornice nera lucida che si estende fino ai passaruota.

La gamma di motori presenta un motore T-GDi da 1,0 litri (iniezione diretta di benzina e turbocompressore) che sviluppa 100 CV; un motore DPi (Dual Port Injection) da 1,0 litri che eroga 67 cavalli.

Tra le tante innovazioni, il nuovo motore T-GDi Smartstream da 1,0 litri impiega la tecnologia avanzata CVVD (KV) con apertura delle valvole a variazione continua. Questo sistema consente di passare senza interruzioni tra i diversi cicli di combustione a seconda del carico, massimizzando l’efficienza in tutte le situazioni di guida. Picanto, inoltre, diventa il primo modello equipaggiato con la nuova trasmissione manuale automatizzata (AMT) di Kia. L’AMT si basa su un cambio manuale a cinque marce con attuatori per frizione e innesti marce al fine di rendere automatico il funzionamento.

All’interno la novità principale è costituita dal “floating” touchscreen molto grande da 8,0 pollici, che sostituisce il precedente sistema da 7,0 pollici. Presenta inoltre una connessione multipla Bluetooth, che permette agli utilizzatori di accoppiare fino a due dispositivi mobili contemporaneamente, uno per l’uso del telefono vivavoce e dei media; l’altro solo per uso multimediale. Il sistema è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Per renderla una delle auto più sicure della sua categoria Kia Picanto è stata dotata dei più recenti sistemi di assistenza alla guida (ADAS) già presenti sulle vetture del marchio ma anche di nuovi sistemi di sicurezza attiva per aumentare la protezione dei passeggeri. A seconda delle specifiche di allestimento, la nuova gamma ADAS di Picanto include il sistema di assistenza alla frenata d’emergenza (FCA) con rilevamento di pedoni, ciclisti e veicoli. Inoltre, Picanto è disponibile con Lane Keeping Assist (LKA), Driver Attention Warning (DAW) e Lane Following Assist (LFA).

Nel mese di ottobre Kia Picanto sarà offerta al pubblico in versione City a partire da 8.950€ con il finanziamento SCELTA KIA Special, un’offerta che porta i vantaggi cliente fino a 3400€.